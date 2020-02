Tim Vanna: Filip i Darija svojim su izvedbama osvojili prolazak

Krenula je prva natjecateljska emisija showa 'The Voice' uživo. Pravila su takva da će nakon nastupa svih natjecatelja iz istog tima glasovi gledatelja odlučiti o jednom natjecatelju koji ide u polufinale. Od preostalo troje mentor će moći spasiti samo jednog ili jednu.

Foto: HRT

Led ovog puta razbija Tim Dečak, točnije Karlo Vudrić koji je prvi stao na pozornicu te izveo pjesmu grupe U2 'I still haven't found what I'm looking for '. Ovo je Karlu treća prijava na 'The Voice' i nada se kako će ovaj put pobijediti.

- Apsolutno sam ponosan. Karlo se ovaj tjedan borio s temperaturom. Otišao je na hitnu pa je došao na probu. Puklo mu je grlo, pojavio se herpes... bravo, svaka čast - poručio mu je mentor Ivan Dečak.

Foto: HRT

Sljedeća je na pozornicu izašla Bernarda Bobovečki koja je otpjevala od Rihanne 'Love on the brain'.

- Bernarda kad pjeva onda vrijeme stane. Ovo je bilo čarobno - izjavio je Dečak.

Foto: HRT

Vjekoslav Banovčić bio je treći član Tima Dečak koji je pjesmom The Beatlesa 'Come together' pokušao osvojiti srce publike.

- Vjeko je počeo ozbiljne pripreme u Timu Massimo, a onda je došao kod mene. Ovo je bilo fenomenalno. Bravo - dodao je Dečak te na pozornicu pozdravio i svojeg posljednjeg člana, ujedno i najmlađeg, Jakoba Grubišaka. On je otpjevao od Welshey Arms 'Legendary'.

Foto: HRT

- Jakob je najmlađi u ove tri sezone. Jako sam ponosan jer je odlično pjevao - rekao je Dečak. Uskoro je glasovanje za publiku završilo, a oni su odlučili tko će nastaviti dalje. Upravo je to bio Jakob, najmlađi kandidat.

Došlo je vrijeme i da Dečak odluči tko će proći dalje.

- Sljedeći ćemo tjedan u polufinalu gledati Bernardu - odlučio je Dečak. Nakon njegovog tima, u borbu je ušao i Tim Massimo. Prva iz tima poznatog pjevača nastupila je Petra Roško sa pjesmom Josipe Lisac 'Dok razmišljam o nama'.

Foto: HRT

- Ovo je definitivno bilo najbolje do sad. Od svih proba... Tako se to radi. Dala si svoj maksimum - rekao je Massimo.

S obzirom na to da se u njegovom timu nalaze same djevojke, sljedeća je na pozornicu stala Maria Florencia Celani s baladom Marca Anthonyja 'You sang to me'. Na veliko iznenađenje, Florencia je otpjevala dio pjesme na španjolskom.

Foto: HRT

- Ona toliko uživa u svojim izvedbama da je to predivno. Uživajte u trenutku. Probajte ovo zapamtiti - rekao je ponosan mentor.

Albina Grčić treća je natjecateljica Massimovog tima koja je za prvu live emisiju pripremila Gibonnijevu 'Nisi više moja bol'.

Foto: HRT

- Vrhunska izvedba. Vrlo zrelo. I moram reći da od Albine i ja učim. Ona točno zna kako pjesmu želi predstaviti - pohvalio ju je Massimo, a posljednja natjecateljica iz njegovog tima je Adriana Vidović koja je otpjevala 'I have nothing' od Whitney Houston.

Foto: HRT

- Ova pjesma je stravično teška. Adriana je to izvela zrelo, moćno i briljantno - pohvalio je Massimo svoju posljednju natjecateljicu.

Nakon glasovanja publika je za prolazak u polufinale odabrala Albinu, a mentor je rekao kako ne može više ovo raditi.

- Cure moje, toliko ste puno napredovale od kad smo krenuli raditi. Hvala vam što ste nas slušali. Mislio sam na trenutke da ste tvrdoglave, ali uvijek ste uzele u obzir sve što vam je rečeno. Petra je borac i moja junakinja, Florencia je unijela takav 'fuego' u ekipu i hvala ti na dobrom raspoloženju. Adrijana, već sam ti puno komplimenata dao - rekao je Massimo te dalje u polufinale pustio Adrianu.

Nakon Massima, na red je došao i Tim Gobac, a prva je zapjevala Dora Jurčić koja je izvela 'Bound to you'.

Foto: HRT

- U pravoj frci se kuže junaci. Bila si genijalna. Najbolja verzija do sad - poručio je Gobac. Josip Palameta otpjevao je Gibonnijevu 'Tajnu vještinu' i zaradio pljesak publike.

- Palameta je najmlađi šarmer u našoj skupini i veliki šarmer. Zbilja je bilo jako dobro i čisto - izjavio je Gobac kojemu je sljedeća natjecateljica bila Tea Lovreković s pjesmom 'You've got the love'.

Foto: HRT

- Teica, ovo si najbolje otpjevala do sad - kratak je bio mentor. Posljednji je na pozornicu iz Tima Gobac stao Vinko Ćemeraš s pjesmom 'Black' grupe Pearl Jam.

Foto: HRT

- Vinko je uvijek siguran u sebe, čisto i čvrsto pjeva. Otpjevao je svoju najdražu pjesmu i rasturio je - poručio je Gobac. I ovog puta publika je morala odabrati koji će član njegovog tima otići u polufinale. Massimo je izjavio kako ga je Tea impresionirala, no publika je pustila dalje Vinka dok se Gobac odlučio za Doru.

Kao posljednji tim u natjecanju je onaj od jedne ženske članice žirija, Vanne. Goran Orešković s pjesmom Dade Topića 'Da li znaš da te volim' prvi je probio led.

Foto: HRT

- Hvala ti na ovoj izvedbi. Prekratko smo se družili, ali nikad ne znaš što će se dogoditi - rekla mu je Vanna te pozdravila svoju sljedeću natjecateljicu Dariju Ramljak koja je pjevala 'Bed of roses'. Mentorica je ostala bez teksta, a nije krila ni suze u očima.

Foto: HRT

Za polufinale bori se i Filip Rudan s pjesmom Damira Kedže 'Srce mi umire za njom'.

Foto: HRT

- Moram priznati da dobivam puno komentara kako sam povezana sa svojim timom, ali vidi se zato što to tako i je. Bio si odličan - rekla mu je Vanna.

Posljednja na pozornicu izašla je Mija Mihanović s pjesmom 'This is me'.

Foto: HRT

- Sa svim vašim nesavršenostima i ljepotama, svaka od vas ima tu vrijednost. Nitko ovu pjesmu ne može otpjevati kao ti - poručila joj je Vanna. Uskoro je došlo i vrijeme da publika, ali i mentorica odluči tko će nastaviti ovo glazbeno natjecanje.

- Ne favoriziram ih, ali ih volim više nego druge. Drago mi je kad osjećam dozu zahvalnosti i podrške ovih natjecatelja. Na počecima smo bili prepušteni sami sebi, a ja vas molim da usprkos ovom glamuroznom početku ostanete u glazbi - rekla je Vanna te za polufinale odabrala Dariju.