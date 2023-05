Karmela prekrižila Anamariju, a Verica i Meri ljutito: Dok sam u kući ne obraćaj mi se! Ni ti meni

Novi je dan, parova je sve manje, a peti ciklus je pred onima koji se i dalje bore za titulu superpara.

Svatko je dan započeo već uobičajenim aktivnostima u kući; Karmela i Tomislav su vježbali, ostali parovi pričali su o svojim vezama, Azelma se još jednom dotaknula Ismetove nevjere, a Meri i Davor analizirali su jučerašnje eliminacije. Čvrsto su uvjereni kako je Verica neke ukućane okrenula protiv njih te da sad moraju posebno paziti u izazovima kako ne bi bili izbačeni iz kuće.

Na muškarcima je bio red za klađenje, a žene su pokušavale pogoditi o čemu je riječ. U današnjem izazovu dečki su morali odjenuti sve što im partnerica donese kako bi bili što teži, a od njih sedam, prolaze sam tri najbolja para. Drago je na Anamariju uložio 300 eura, Filip na svoju Anamariju također 300 eura, Ismet na Azelmu 450 eura, Tomislav na Karmelu 300 eura, Ismael na Martinu 365 eura, Dragan na Vericu 300 eura i Davor na svoju Meri samo 150 eura!

Enis je pokazao pijacu ili buvljak sa stvarima, a prvi se došao odijevati Tomislav. Prvo se trebao izvagati, a Karmela mu je u sedam minuta trebala donijeti što više odjeće s tim da joj je jedna ruka bila zavezana! Naposljetku je Tomislav na sebi imao 10,6 kilograma.

Drago Anamarijin također je na sebe odjenuo 10,6 kilograma dok je Dragan odjenuo 10,7 kilograma odjeće! 'Bio sam ugodno iznenađen kad sam vidio kilažu', rekao je Dragan. Ismet se ljutio na Azelmu što mu ne donosi odjeću od trapera ili neku kožnu jaknu, a naposljetku je odjenuo 10,1 kilogram odjeće. 'Nije mi ovo bilo stresno', govorila je Azelma dok joj Ismet prigovarao u svom stilu. 'U minuti sam oblačio kilogram odjeće, a mogao sam dvoje hlače u pola minute', rekao je.

Davor je ne sebe odjenuo 9,2 kilograma odjeće, a Filip 10,8 kilograma. 'Znači, nije baš vjerovao u mene', komentirala je Anamarija u šali kad je čula da se Filip kladio na 300 eura. Sljedeći je bio Ismael, a Martina mu je donosila odjeću od trapera i njezin je dragi odjenuo 12,8 kilograma! Na prvome mjestu završili su Martina i Ismael, drugi su bili Anamarija i Filip, a treći Verica i Dragan!

Kad su se vratili u kuću, Meri je čekalo iznenađenje - torta i pivo, što ju je baš ganulo te se rasplakala od sreće. Potom su se pridružili ostatku ekipe, koji su se svi razveselili zbog Merina rođendana. 'Svi smo bili zajedno na rođendanu i mislim da je to bilo čestitanje iz poštovanja, ali ne znam baš da će to zbližiti ukućane. Odnos je nešto na čemu se treba raditi', komentirala je Karmela.

Verica i Dragan su zakasnili na proslavu, a Karmela je prozvala Filipovu Anamariju da joj priča iza leđa. 'Jedino sam rekla da te ne želim prihvatiti blizu srcu jer ti ne vjerujem zato što sa svima sve pričaš', pravdala se Anamarija, a Tomislav je komentirao da to nije istina. Anamarija se sve dublje ukopavala jer je rekla kako ne misli da Karmela trača, nego priča sa svima. 'Ne želim manipulacije i priključivanje nekim grupama', jasna je bila Karmela.

Anamarija je tvrdila da klanovi ne postoje, a Azelma rekla: 'Postoje! Napokon imamo klanove u kući. Dugo očekivane! U kući je izvanredno stanje, stanje kaosa. Odnosi narušeni totalno, svađe, prepirke… Ludo i zabavno!' Filip je tješio uplakanu suprugu koja je govorila: 'Povrijedili su me zato što se pričaju ti tračevi koji nisu istina, nije izgovorena rečenica koju sam izgovorila do kraja. Cura je povrijeđena, a uopće nema razloga za to i ne želi saslušati moju stranu priče.'

Filip i Anamarija krivili su Meri. 'Samo sam rekla ono što si ti rekla', govorila je Meri, a Anamarija zaključila da nesvjesno prenosi pogrešne informacije. Verica i Dragan smatraju da se ne razumiju s Meri i Davorom jer imaju drukčije poglede na život, a svađa je eskalirala kad je Meri spomenula Vericu i rekla joj da manipulira djecom u kući. 'Jako si zločesta i jako si podmukla', među ostalim, rekla je Verica Meri, koja je njoj govorila isto govorila. 'Dok sam ovdje u kući, nemoj mi se obraćati“, nastavila je Verica, a Meri dodala: 'Ni ti meni!'

Meri je nastavila pričati da Verica laže, da je nepristojna, bezobrazna te da manipulira djecom u kući, a ona je bila u šoku što joj osoba od 50 godina može govoriti tako ružne riječ. 'Nisam se naviknula da me netko ovako uvrijedi bez razloga', rekla je Verica kroz suze. 'Nisam zamišljala ovakav završetak rođendana', komentirala je Meri, a Dragan zaključio: 'Uopće ne želim biti okružen takvim ljudima.'

