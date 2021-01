Kasandra se u javnosti posljednji put pojavila prije 14 godina na rođendanu bivšeg menadžera Vladimira Mihaljeka Mihe u zagrebačkom hotelu. Dugonoga pjevačica visoka 183 centimetra stigla je u uskoj crnoj haljini.

POGLEDAJTE VIDEO: Kasandra nakon 14 godina izbivanja

Nije mogla proći nezamijećeno. Izgledala je jednako zanosno kao devedesetih, kad je svojim dubokim glasom vladala hrvatskom dance scenom. Nakon toga je iz javnosti nestala...

O Kasandri su kolale razne priče, poput onih da je slijepa i da ima psihičkih problema. No govorkanjima je odlučila stati na kraj. Ekskluzivno nakon 14 godina izbivanja sa scene Kasandra nam se javila.

- Živa sam, zdrava sam, it’s OK - nasmijala se Kasandra.

Danas 48-godišnja ikona cro dancea devedesetih živi na zagrebačkom Bukovcu s majkom. Kasandrino pravo ime je Davorka Ručević. Tako nam se i predstavila kad smo je nazvali na mobitel, čiji broj ima tek nekolicina ljudi. Glas joj je isti. Dubok i zavodljiv.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Svi me nešto traže. It’s OK. Razumijem ja to sve. Ali sumnjam da netko rođen 2000. godine zna tko je Kasandra - govori nam Kasandra, poznata po hitovima kao što su “Sladoled”, “Nisi ti jedini na svijetu”, “Kazna”, “I’ve got a feeling”...

Nakon ekspresnog uspjeha iznenada se povukla sa scene.

- Sa scene sam otišla jer nisam htjela pošto poto biti u javnosti i privlačiti pozornost. Imala sam endometriozu, nisam mogla hodati, dogovoriti kavu s frendicom. Nisam išla ni na skijanje ni na kupanje 20 godina. I što ću ja biti poznata po svojim privatnim stvarima - govori Kasandra.

Riječ je o bolesti koja se, objašnjavaju liječnici, javlja od rane mladosti i može poremetiti menstrualni ciklus. Ako se ne liječi, može dovesti i do neplodnosti. Najčešće je imaju žene koje nisu rađale, a ciste se uklanjaju hormonalnom terapijom ili laparoskopskim zahvatom.

Donedavno je radila za jednu tvrtku od kuće, no nije htjela otkriti što točno. To mora ostati tajna, kaže.

- Nisam morala plaćati režije, a i mama je uskakala. Stavila sam nešto sa strane, ništa puno. I sad imam nešto na banci. Zapravo, uživam u plodovima svoga rada - kaže nam Kasandra.

Osim po svojim bezvremenskim hitovima, Kasandra je bila poznata po iznimno atraktivnom izgledu. Visoka i vitka, s naglašenim i zavodljivim usnama, plavih očiju, plave ili crne kose, specifičnog dubokoga glasa, prštala je od seksepila. Neki su govorili da je atraktivnija i od Nine Morić na početku manekenske karijere, kad ju je Hamed Bangoura otkrio u jednoj zagrebačkoj diskoteci.

- I dalje sam vitka i visoka, jedino sam izvadila one silikone iz usana kod dr. Džepine. Nisam više onako napuhnuta. Jedino nisam našla frizerku da mi kosa bude kao u Lejle Filipović. Da mi je Tarik Filipović frajer, potpisala bih odmah - smije se Kasandra.

Prati, nastavlja, sve što se događa u Hrvatskoj. Pogodili su je potresi na Banovini, i ona je osjetila podrhtavanje tla na kući na Bukovcu, gdje živi.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Na sve se živo čovjek navikne. Nisam razmažena, jesam rođena Zagrepčanka, ali pet puta sam se selila s dvije crne vreće za smeće po Zagrebu, takve su bile životne okolnosti - priča nam Kasandra.

U kontaktu je s tek nekolicinom bivših kolega s estrade. Povremeno se s njima dopisuje. Prisjetila se i svog nekadašnjeg dobrog prijatelja, modnog stilista Nevena Ciganovića. I njemu se prestala javljati iako ga je nekad znala zvati često, poglavito u jutarnje sate jer je ranoranilac.

- Upoznali smo se u Superstuffu, kultnom zagrebačkom butiku iz devedesetih, gdje je on tad radio. Jako je duhovit i odmah smo kliknuli. Za umrijeti od smijeha je bilo s njim. Šaljem mu puno pozdrava, ali moram malo doći sebi... Sjećam se kad je išao na sprovod pokojnoj Ani Grepo u Slavoniju, u Osijek... Cigi je jako drag, ali neki ga ne razumiju, isto kao mene, možda po nekim pitanjima. Iako, on je odijevao Ivanu Banfić, grozno je ovo što joj se dogodilo zbog potresa. I s tim sam upoznata. Doduše, ja sam bila bliska s modnim dizajnerom Zoranom Mrvošem, on me odijevao. Open minded sam, otvorenog uma, nikog ne osuđujem - priča nam Kasandra.

Ipak nije htjela stati pred fotoobjektiv niti poslati kakvu noviju fotografiju. Ostavila je to za neka bolja vremena, možda na proljeće, kaže...

- S maskom na licu se neću slikati, niti s borama na čelu. Bih li se vratila na scenu? Mene glazba vuče, imam glazbenu školu. No sad su važnije neke druge stvari. Kad se rodiš s darom za glazbu, profesorica me izdvojila iz pet škola i poslala u glazbenu školu, postoji želja. Trebam obnoviti znanje klavira, kao što i obnavljam znanje jezika. Imala sam peticu iz engleskog i njemačkog. To mi je razbibriga. Slušam Stevieja Wondera da se opustim, umjesto apaurina - zafrkava se Kasandra.

A kako ljubav, zanimalo nas je.

- Ljubav mi je takva... Kad ti je frka, nema ljubavi. Ne znam mogu li me ljudi shvatiti. Kad imaš za režije, onda ima i ljubavi. Ovako nema. Imaš mater koja ti pomaže. Sretna sam kad si sve u kući pospremim - zaključila je Kasandra.