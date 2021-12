Ispod šminke, platformi i perika krila se jedna sasvim prizemna djevojka.

- S gaža sam dolazila u deset ujutro kući. I onda ustvari nisam imala običan dan kao drugi ljudi, nego bih krenula u 10 ujutro sa spavanjem do 18 sati. Onda bih išla na tehničke vježbe na klaviru i pjevanje, i potom opet na put za iduću gažu - ispričala je Kasandra u intervjuu za HRT svojedobno. Zbog načina života bioritam joj se u potpunosti poremetio. Duboke podočnjake od besanih noći skrivala je iza velikih sunčanih naočala kojih je imala mnoštvo u svojoj kolekciji. Vrhunsku formu održavala je u dnevnoj sobi svog doma na zagrebačkom Bukovcu spravama za vježbanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Treba naći u životu ono što ti nije teško raditi i što želiš raditi i u tome se truditi biti najbolji. I ne zavidjeti drugima. Jer svatko je jedinka za sebe - ispričala je dance zvijezda devedesetih.

Kasandrin posljednji izlazak u javnost bio je u zagrebačkom hotelu na rođendanu njena menadžera Vladimira Mihaljeka Mihe prije 14 godina. Stigla je u pripijenoj crnoj haljini koja je istaknula njene savršene proporcije, pušila cigaretu za cigaretom. Odjednom je samo nestala s partyja...

Nakon toga Kasandra se povukla u osamu. Živjela je sa svojom majkom u trošnoj dvokatnici na zagrebačkom Bukovcu. Susjedi je nisu viđali. Pričalo se svašta, da je oslijepila, da je psihički loše... Njena majka Darinka ispričala je za Express 2009. kako je njena kći sretna i zadovoljna. Samo što ima problema sa zdravljem. Radilo se o endometriozi maternice. Riječ je o bolesti koja se, objašnjavaju liječnici, javlja od rane mladosti i može poremetiti menstrualni ciklus. Ako se ne liječi, može dovesti i do neplodnosti. Najčešće je imaju žene koje nisu rađale, a ciste se uklanjaju hormonalnom terapijom ili laparoskopskim zahvatom.

- Nisam mogla hodati, dogovoriti kavu s frendicom. Nisam išla ni na skijanje ni na kupanje 20 godina. I što ću ja biti poznata po svojim privatnim stvarima - ispričala nam je Kasandra u telefonskom razgovoru početkom ove godine.

Tad nije htjela stati pred kamere. Govorila je da se neće fotografirati s maskom na licu, a šalila se i kako bi trebala popeglati bore na licu. Fotkanje možda na proljeće, rekla je. Stiglo je i proljeće, no Kasandra još nije bila spreman na izlazak u javnost. Pola godine poslije domaćom estradom odjeknula je strašna vijest. Kasandra je umrla. Preminula je u svom domu početkom prosinca. Samo je zaspala i više se nije probudila, ispričala nam je njena majka Darinka. Posljednji ispraćaj bio je sredinom prosinca na zagrebačkome Mirogoju. Želja joj je bila da je se kremira. Ispraćena je u lijesu prekrivenom bijelom svilom i bijelim orhidejama, njenim omiljenim cvijećem. Nikita je njena kolegica i prijateljica s kojom se u posljednje vrijeme najviše čula.

- Kad sam u četvrtak navečer čula da je preminula, jednostavno nisam mogla vjerovati. Jako mi je teško jer smo u zadnje vrijeme pričale satima. Bila je usamljena, nije imala povjerenja u okolinu. Zato je rijetko s kim komunicirala. Meni se povjerila skroz. Osjetila sam da je imala negativnih iskustava iz prošlosti. I samo je napravila zid oko sebe. A bila je veliki šaljivdžija. Jednom sam je vozila kući u svom Fićeku, devedesetih, kad smo se vraćale s neke gaže. Šalila se kako će onako visoka ući i izaći iz Fiće. Bila je totalno otvorena i otkačena, stalno smo se smijale. Sviđao joj se jedan moj modni dizajner iz Rijeke, čiju kreaciju je uzela za festival u Zadru. Haljina je tijekom nastupa puknula. To je, recimo, jedna anegdota. Stalno je bila okružena tjelohraniteljima, posebno su je čuvali. Opsjedali su je fanovi, a ona je bila osjetljiva. Njen menadžer Miha jako je pazio na nju. Bile smo dosta povezane, imale smo zajedničke intervjue svojedobno, poput onoga da ćemo napraviti seksualnu revoluciju u Hrvatskoj. No to je bio samo dio imidža objema. Privatno smo bile normalne. Momke nije imala, nisu je zanimali. Vjerojatno je u prošlosti bila emocionalno povrijeđena pa je odustala od ljubavi - ispričala nam je Nikita.

I uistinu, i sama Kasandra nam je u svom posljednjem intervjuu, u siječnju, ispričala kako nema nikoga.

- Ljubav mi je takva... Kad ti je frka, nema ljubavi. Ne znam mogu li me ljudi shvatiti. Kad imaš za režije, onda ima i ljubavi. Ovako nema. Imaš mater koja ti pomaže. Sretna sam kad si sve u kući pospremim - govorila je Kasandra. Povremeno se javljala i Nevenu Ciganoviću.

- Stalno sam očekivao da će me nazvati u gluho doba noći, kao što je znala prije, no to se nije desilo. Otišla je. Nisam je čuo sigurno dvije godine. Tad je imala želju o povratku na scenu. Kako je govorila, htjela je te neke svoje privatne stvari riješiti. Ali bila se spremna vratiti na estradu. Zezali smo se da ćemo skupa nešto snimiti jer, kako je govorila, ona je moja Barbie, a ja sam njen Ken. To mi je bila jedna od većih želja, da zajedno snimimo nešto. Nažalost, nisam je uspio realizirati. Upoznali smo se davno, na početku njene karijere u kultnom butiku Superstuff, gdje sam radio. Kasnije smo imali i zajedničke nastupe u Bestu, Čakovcu... Kao osoba bila je super pristupačna, zabavna i smiješna. Najčešće me zvala kad bi vidjela neki moj nastup na televiziji pa bi ga skupa sa mnom komentirala. Bilo joj je zabavno to. Nasmijavale su je moje fore. Iako, osjetio sam da se povukla u sebe. Ona je samo govorila da će se vratiti na scenu i da će to biti u najsjajnijem svjetlu - ispričao nam je Cigi.

Senna M nije Kasandru vidio 20 godina. Samo je, kaže, s vremena na vrijeme čuo neke priče o njoj.

- Jedno dvije godine smo putovali skoro svaki dan zajedno na koncerte. Devedesetih, kad smo stvarali taj dance, moja životna želja je bila da Hrvatska ima svoje predstavnike svjetske scene. Kad se uđe u disko klub, da ne budu samo tamburaši. Taj moj san se ostvario, tad smo ja, Kasandra i Banfićka putovali skoro svaki dan na humanitarne koncerte. Bio je rat, išli smo na svoju odgovornost. Sjećam se nekih naših razgovora. Ja sam njoj bio kao stariji brat, imala je neku simpatiju, nikad mi nije otkrila tko je. Kad smo putovali, kupili smo voki-tokije svojim tehničarima. Često smo pričali preko tih voki-tokija, ja bih bio u jednom kombiju, a ona u drugom. Ona mi se jadala, ja sam joj davao savjete i to mi je ostalo u najvećem sjećanju. Svoje najveće hitove snimila je u mom studiju. Putovali smo puno po Europi, uvijek je imala običaj kad izađe na scenu zapjevati pjesmu ‘Summertime’. Bez ikakve pratnje, imala je glas da se ispuni cijela dvorana. Valjda je s tom pjesmom razbijala tremu. Zvučalo je čudno, izađeš na scenu i zapjevaš iz svega glasa, a imala je jako specifičan dubok glas. Nije imala dlake na jeziku. Ako bi netko iz publike provocirao, ona je bila u stanju zaustaviti koncert i tom nekome držati lekciju preko mikrofona. Ako je netko baš bio prost, održala bi mu lekciju, a oni se nisu mogli braniti bez mikrofona - prisjetio se Senna M.