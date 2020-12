Kasandru nisu vidjeli 13 godina: Poslala poruku Lani i ganula je

Menadžer Zoran Škugor smatra da je Kasandra bila previše emotivna da bi se nosila s estradnim grubijanima. 'Mislim da nitko nema njezin broj', rekao nam je

<p><strong>Davorka Ručević Kasandra </strong>(47), zvijezda 90-ih u vrh estrade vinula se hitovima 'Nisi ti jedini na svijetu', 'I Got A Feeling' i obradom pjesme 'Sladoled' <strong>Jasenka Houre</strong>. Kad je nestala sa scene, krenule su svakakve priče. Navodni prijatelji tvrdili su da je bolesna. Kolege s CRO dance scene 90-ih ogovarali su je da je oslijepila, da je psihički nestabilna, dok je njezina majka <strong>Darinka </strong>sve to demantirala Expressu i rekla da se njezina kći ne skriva, nego da živi povučeno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cijena slave</strong></p><p>- Kasandra mi se ponekad javi, ali svaki put s drugog broja. Ne mogu je nazvati. Mislim da nitko nema njezin broj. Javi se samo kad ona to poželi. I, naravno, kome poželi, rekao nam je prije dvije godine estradni menadžer <strong>Zoran Škugor</strong>.</p><p>Menadžer smatra da je Kasandra bila previše emotivna da bi se nosila s estradnim grubijanima.</p><p>Posljednji se put u javnosti pojavila 2007. godine, na rođendanskom slavlju bivšeg menadžera <strong>Vladimira Mihaljeka Mihe</strong>. </p><p>Ovog vikenda utjelovila ju je <strong>Lana Klingor Mihić</strong> (40) u showu 'Tvoje lice zvuči poznati'.</p><p>Izvela je pjesmu 'Kazna', a Kasandra joj se preko kolege javila da je gledala nastup.</p><p>- Gledala sam. Nemam Lanin broj, prenesi joj. Ista je, odlična - poručila joj je Kasandra. Lana je komentirala kako joj je ta poruka nekadašnje kolegice sa scene uljepšala sezonu showa. </p><p> </p>