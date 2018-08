Kaskader Silvio Simac: ‘Sanjao sam svoj život, a sad ga živim’

Glumac, borac i kaskader Silvio Simac (44) s 12 se godina iz Zadra preselio u London i nije mogao ni sanjati da će u budućnosti glumiti s velikim filmskim zvijezdama.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, ali mu je želja bila da se na neki način progura u svijet zabave i na showbizz scenu. Potpisao je s agencijom ugovor i nakon pet tjedana otišao za Tajland, gdje je odradio prvu ulogu u filmu 'Crna maska 2'. Upravo je tijekom snimanja tog filma 2001. upoznao Scotta Adkinsa i odmah su se sprijateljili.

- On je jedina osoba za koju onako baš istinski mogu reći da mi je prijatelj. S njim sam najviše u kontaktu od svih, a glumili smo skupa i u filmu ‘Nepobjedivi 2: U posljednjoj rundi’... Od glumaca me još oduševio i Keanu Reeves, iznenadio me ljubaznošću, poniznošću i radnom etikom - priča nam Simac.

Zahvaljujući brojnim seminarima i javnim pojavljivanjima, prijateljstvo između Adkinsa i njega samo je raslo i postajalo je sve jače pa su zato nakon Tajlanda nastavili suradnju.

- On je zaista divan prijatelj, mogao bih ga hvaliti satima. Pored svega toga, ne zaboravimo da je odlučan i predan borilački umjetnik te glumac - zaključio je Simac.

Silvio se najviše ponosi scenom u kojoj je glumio s kineskim majstorom borilačkih vještina Jet Lijem, kojemu je to najdulja scena borbe u karijeri. U njoj je čak i letio, kaže Simac

Najviše se ponosi scenom koju je glumio s Jet Lijem u filmu “Vjerni Danny”.

- Ma sigurno ti bude drago kad te izaberu između 800 prijavljenih. Ta scena gdje se Jet Li i ja borimo najdulja je takva scena koju je on dosad snimio - pohvalio se glumac jednom prilikom. Odrastao je u Zadru u sedamdesetima i u to je vrijeme bio jako inspiriran borilačkim vještinama Brucea Leeja. Smatra da je upravo on imao nevjerojatan utjecaj na njegov životni put i odabir. U London se preselio kao dječak, a nakon što je pogledao film 'Nema povlačenja, nema predaje' upisao se na taekwondo.

- Bio sam jako posvećen onome što radim i baš zato su se boje pojaseva tako brzo mijenjale. Osvajao sam medalje na svim natjecanjima na kojima sam sudjelovalo i to mi je jako značilo - prisjeća se. Nije previše zahtjevan kad su u pitanju uloge. Važno mu je da je ekipa na setu odlična, da se mogu malo i zabaviti i popričati.

- Volim i one uloge koje se temelje na stvarnim, ali i one koje se temelje na izmišljenim događajima. Sviđaju mi se zato što mi predstavljaju jedan izazov. One uloge sa znanstveno-fantastičnim momentima dopiru do mene i onda se još naknadno razvijaju u mojoj mašti. S realnim ulogama se pak lako poistovjetim. Ma sve volim - istaknuo je Simac.

Puno je radio na sebi kako bi lakše prevladavao vlastite sumnje, strahove i ograničenja. Sad kad je to uspio, budućim glumcima na seminarima i javnim nastupanjima savjetuje kako da i oni uspiju u svom poslu.

- Izgradite se kao osoba i stvorite karakter o sebi. Investirajte u karijeru i pronađite svoju nišu. Držite vjeru živom, ne smijete si ni u jednom trenutku dopustiti da pokleknete. Nekako mislim da je najvažnije da svaka osoba koja se želi ostvariti kao glumac jednostavno izađe iz svoje, kako se kaže, sigurne zone. Mislim da je najbolji savjet koji im kažem da trebaju sanjati svoj život i onda u konačnici živjeti svoj san - zaključio je Simac.

Zadar mu je oduvijek u srcu i drago mu je što se lijepo razvijao kroz godine. Obožava Hrvatsku, a njome je očarana i njegova obitelj.

- Promijenio se Zadar, ali ipak je zadržao svoju šarmantnost kad govorimo o povijesnoj i prirodnoj ljepoti te arhitekturi. Hrvatska se od jednog do drugoga kraja zemlje jako razlikuje. Ima prekrasno more, plaže, planine, rijeke i slapove... Ne smijemo zaboraviti ni jako ukusnu hranu i nasmijana lica ljudi. Sve to mi se zaista sviđa i zato joj se uvijek rado vraćam - rekao je glumac.

Na Jadran s obitelji dođe svake godine i to na otok Ugljan zbog, kako kaže, spektakularne i netaknute prirode te opuštenog morskog života.

VIDI OVO! 7 znakova da vas partner vara.