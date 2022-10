Katanić nosila modnu reviju u Zagrebu povodom projekta 'Sačuvajmo zdrave dojke'

Bivša manekenka i voditeljica Tina Katanić (38) nosila je u subotu reviju na zagrebačkom Cvjetnom trgu povodom projekta 'Sačuvajmo zdrave dojke'.

Tina je ružičastim tepihom prošetala u kratkoj crnoj haljini s resastim te prozirnim detaljima.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Uz nju, u srebrnoj haljini i crnim cipelama bila je i članica udruge P.I.N.K. - life. Obje su nasmiješeno prošetale, držeći se za ruke.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Okupljeni su ih fotografirali, a Tina je u jednom trenutku članicu i zagrlila. Osim Katanić, reviju su nosile glumica Petra Kraljev (34), voditeljica Hana Hadžiavdagić Tabaković (37) te mnogi drugi.

Nosile su se kreacije domaćih modnih dizajnera koji su sudjelovali u ovom projektu, a to su: Robert Sever, Matija Vuica, Ivana Jurić Design, Bite My Style by Zoran Aragović, Katarina Mamić Design, Hippy Garden, Anovi, Etna Maar, Boudoir, Ivica Skoko, Lei Lou by Aleksandra Dojčinović, Duchess, Krie Design te Maleza.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ovaj edukativno-zabavni projekt počeo je na Zrinjevcu, a nastavio se na Cvjetnom trgu. Organizirali su ga udruga P.I.N.K. - life i brend Story.

