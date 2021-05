Gabriella Munro Douglas (33) živi u južnom Londonu sa svojim partnerom Michaelom (36) i sedmomjesečnim kćerkama blizankama May i Joy, u stanu koji je uspjela kupiti zarađenim novcem od pretvaranja da je Kate Middleton. Dnevno bi zaradila oko 1.000 funti prisustvujući korporativnim događanjima i privatnim zabavama kao dvojnica vojvotkinje od Cambridgea.

- Oduvijek sam uvijala kosu i nosila sličnu šminku, a kad bih izlazila, ljudi bi me dvaput pogledali. Često me zaustavljaju. To se događa svaki dan - izjavila je za Evening Standard 2013.

Na nagovor bolesne majke, poslala je svoje fotografije agenciji za dvojnike i ubrzo su je poslali na putovanje Australijom sa dvojnikom princa Williama.

- U srpnju 2013. snimala sam ispred Buckinghamske palače kad su se pojavile vijesti da je Kate u porođaju s princom Georgeom. Bio je to kaos, a turisti su me grabili za selfije - dvojnica priznaje da je bilo i neugodnih trenutaka

Iako joj je pretvaranje omogućilo financijsku neovisnost i ludu avanturu, 2016. godine odlučila je napustiti mjesto vojvotkinje i pokrenuti vlastiti posao.

- Bilo je veoma zabavno i uzbudljivo predstavljati se kao supruga princa Williama. To mi je omogućilo da kupim svoju prvu nekretninu u Londonu. Nevjerojatno sam zahvalna i Kate i mojoj majci koja me potaknula na ovaj korak' - rekla je majka blizanki koja je danas vlasnica cafe bara u zapadnom dijelu Londonu.