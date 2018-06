Kate Middleton je obožavala kreacije preminule dizajnerice

Jako nam je teško. Ne mogu sada, jednostavno ne mogu, rekla je sestra pokojne dizajnerice Kate Spade, producentica Eve Brosnahan. Kate je jučer u stanu u New Yorku pronašla spremačica, a američki dnevni list The New York Times tvrdi kako se objesila.

Foto: Elizabeth Pantaleo/Press Association/PIXSELL

Dizajnerica je postala poznata devedesetih godina uglavnom zbog kolekcije ženskih torbica. Iza sebe je ostavila muža, poduzetnika Andyja Spadea (49), koji joj je pomogao utemeljiti njezin modni brend, te kćer Frances (13). Policija u New Yorku je u službenoj izjavi otkrila da Kate nije disala kad su došli u njezin stan.

Foto: CHIP EAST/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Američki portal TMZ tvrdi kako je dizajnerica posljednjih dana života bila jako depresivna jer je njezin muž tražio razvod braka. Dodaje kako se Andy odselio iz zajedničkog stana što je Kate 'gurnulo preko ruba'. Dizajnerica je ostavila oproštajno pismo u kojem je napisala kćeri da ne krivi sebe zbog njezine smrti te napomenula da muž zna zašto je počinila samoubojstvo, tvrdi američki Page Six.

Spade je s modnim dodacima izgradila 'pravo carstvo', a njene su torbice 'osvojile brojne žene diljem svijeta te su postale statusni simbol, ali i znak 'zrelog', izgrađenog stila. Urednica Voguea Anna Wintour (68) odala je počast pokojnoj Kate.

Foto: PA/Pixsell

- Spade je imala nevjerojatan dar da shvati što žene diljem svijeta žele nositi, prije nego to one same znaju. A to je ono što dizajnera čini odličnim dizajnerom - istaknula je Wintour.

Dizajnerica je brend 'Kate Spade' zajedno s mužem lansirala početkom 1993. Budući da im je posao od početka išao dobro, veći dio tvrtke su 1999. prodali kompaniji Neiman Marcus Group. Nekoliko godina kasnije, 2006., par je prodao i preostali udio u tvrtki.

Foto: Andrew Milligan/Press Association/PIXSELL

Vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton (36) jedna je od javnih ličnosti koja je značajno pridonijela popularizaciji pokojne dizajnerice, pa ju se često tijekom godina moglo vidjeti u njenoj odjeći. Najpamtljivija je ostala haljina sa ružičastim uzorkom koju je vojvotkinja nosila u rujnu 2016.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Vojvotkinja sestra Pippa Middleton (34) također je veliki fan dizajnerice. Pippa je u Kateinoj haljini viđena i na medenom mjesecu kad je s mužem, menadžerom i vozačem automobilskih utrka Jamesom Matthewsom (42) šetala Sidneyem u svibnju prošle godine. Pjevačica Taylor Swift (28) voli 'Kate Spade' brend, i kroz godine je nosila više njezinih odjevnih kombinacija, kao i torbica.