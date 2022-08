Kate Middleton odgovorila na pismo u kojem je curica pozvala princa Georgea na rođendan...

Članovi kraljevske obitelji na dnevnoj bazi dobivaju velike količine pisama od obožavatelja i nije moguće na sva odgovoriti. Zato se šestogodišnja djevojčica osjećala počašćeno kad joj je stigao odgovor od vojvotkinje od Cambridgea, Kate Middleton (40).

Naime, djevojčica je pisala princu Georgeu (9) i pozvala ga je na svoju proslavu za šesti rođendan. Iako je odgovor na pismo stigao nekoliko mjeseci nakon rođendana, njena majka je bila oduševljena i odlučila je sadržaj pisma javno podijeliti.

- Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea zamolili su me da ti zahvalim na pismu u kojem si pozvala princa Georgea na svoj šesti rođendan. Žao mi je što si trebala toliko dugo čekati odgovor. Njezino kraljevsko visočanstvo je iznimno zahvalno na tvojoj divnoj pozivnici. Nakon što smo sagledali sve mogućnosti, nažalost, s velikim žaljenjem moram reći da njihova kraljevska visočanstva moraju poziv odbiti - stajalo je u pismu

- Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea bili su iznimno dirnuti što si se potrudila pisati njihovom sinu, princu Georgeu. To je bilo vrlo pažljivo od tebe pa su me njihova kraljevska visočanstva zamolila da vam pošaljem njihovu najtopliju zahvalu i najbolje želje. Nadam se da si uživala u rođendanu - završilo je pismo.

Nedavno je stručnjakinja za kraljevsku obitelj prokomentirala za strane medije kako je Kate inspirirana pokojnom princezom Dianom u odgoju svoje djece.

- Mislim da je Kate prvo usvojila način na koji ostati smiren. Primjerice princeza Diana bila je stalno okružena stresnim situacijama i podnosila je razne pritiske cijelo vrijeme, no znala je kako djelovati smireno. Mislim da isto to gledamo kod vojvotkinje od Cambridgea jer ona prati njezin put. Kate radi odličan posao i uvijek je ljubazna, a mislim da je to nešto što je naučila iz knjige princeze Diane - otkrila je Myka Meier, stručnjakinja za kraljevski bonton.

