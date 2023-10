Kate Middleton postala tetka: Brat vojvotkinje je dobio sinčića

James Middleton (36), brat vojvotkinje od Cambridgea Kate Middleton (41), dobio je prvo dijete sa suprugom Alizée Thevenet. Da su postali roditelji dječaka Iniga pohvalili su se na Instagramu.

- On je u našim životima tek nekoliko tjedana, ali to su najposebniji tjedni u mom životu jer sam upoznavao našeg prekrasnog dječaka. Bez obzira na to koliko sam mislio da sam spreman... nisam bio spreman na neodoljivu emociju prvog susreta s Inigom i na ljubav prema mojoj dragoj Alizée kad smo postali troje - napisao je James ispod fotografije.

Prilagođavaju se na roditeljstvo, a bebu su odlično prihvatili i kućni ljubimci. Dodao je kako im je početkom godine uginula Ella, pas, te kako im mnogo nedostaje.

Ali, vijest da čekaju dijete ih je razveselila.

Podsjetimo, James i francuska financijska stručnjakinja Alizee upoznali su se 2014. godine, a vjenčali su se u tajnosti 2021. godine.

- Oženio sam ljubav svog života okružen svojom obitelji, prijateljima i nekolicinom pasa u malom selu na jugu Francuske. Riječi ne mogu opisati koliko sam sretan - napisao je James.