Kate više nije omiljena na dvoru

<p>Poznato je kako su <strong>princ William </strong>(38) i vojvotkinja <strong>Kate Middleton </strong>(38) jedan od najpopularnijih kraljevskih parova. Kate je većinu vremena uvjerljivo sjedila na tronu ankete gdje ljubitelji britanske kraljevske obitelji glasuju tko im je najdraži, no sada je to mjesto pripalo nekome drugome. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Veze Hrvatske i kraljevske obitelji</b></p><p>Ispitivanje se provelo u siječnju, ožujku i listopadu, a Britanci su rangirali koliko im je koji član kraljevske obitelji drag. Najviše glasova pripalo je <strong>kraljici Elizabeti II.</strong> (94).</p><p>Vjeruje se kako su novi rezultati posljedica rada obitelji za vrijeme karantene, uključujući i kraljičino obraćanje javnosti i zahvale svim zaposlenicima koji su na prvoj crti obrane od pandemije.</p><p>Prema statističkim podacima, 83 posto ljudi imalo je pozitivno mišljenje o kraljici, potom 80 posto o princu Williamu, a treća je Kate sa 76 posto. I kraljičin suprug <strong>princ Filip</strong> (99) u listopadu je dobio više bodova.</p><p>Na listi se nalazi i <strong>princ Charles</strong> (71) s 58 posto, a njegova supruga <strong>Camilla </strong>(73) ima slab rezultat - tek 44 posto. Pad popularnosti dogodio se i kod <strong>princa Harryja</strong> (36) i <strong>Meghan Markle</strong> (39). U listopadu prošle godine Harry pozitivno mišljenje o njemu imalo je 71 posto ljudi, a sada je to palo na 55. Meghan je s 55 posto došla do 38. </p><p>Na pitanje tko bi trebao naslijediti kraljicu, najviše glasova dobio je princ William, a za petama mu je Charles. </p>