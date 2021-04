Oskarovka Kate Winslet (45) otkrila je za The Sunday Times da gay glumci u Hollywoodu strahuju od otkrivanja svoje seksualnosti.

- Ne mogu vam reći točan broj glumaca koji skrivaju svoju seksualnost, ali mogu reći da osobno poznajem bar četiri glumca koji su prestravljeni od pomisli da bi netko mogao otkriti da su gay jer bi to moglo značiti da ih se neće angažirati za uloge heteroseksualaca. Bolno je to gledati, a oni kažu. 'Jednostavno ne želim da se to otkrije o meni'. To je sje*ano! - rekla je Winslet.

Glumci se, kaže, s pravom boje da će biti otkriveni.

- Poznajem jednog glumca koji je već poznat diljem svijeta, a sada je dobio svojeg prvog američkog agenta koji mu je odmah rekao: 'Znam da si biseksualan, ali ja s tim ne bih izlazio' - ispričala je Kate.

Winslet isto tako tvrdi da se stigma odnosi više na muškarce, nego na žene.

- To su loše vijesti. Hollywood se mora riješiti tih staromodnih svjetonazora i pitanja poput: 'Može li on odglumiti da je heteroseksualan ako je gay?' - izjavila je glumica.

Holivudska diva ne staje samo na tome, već predlaže i rigoroznije pristupanje problemu.

- Ne biste vjerovali koliko je rašireno! To bi jednostavno trebalo biti ilegalno! Ne želim se posvađati sa cijelim Hollywoodom, ali želim da bude manje osuđivanja, diskriminacije i homofobije - zaključila je Kate.

Podsjetimo, Kate, Saoirse Ronan (26) i njihova film 'Ammonite' iz 2020. našli su se na udaru brojnih kritika zbog eksplicitnih scena lezbijskih likova i priče o zabranjenoj romansi.

