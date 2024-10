Kate Winslet utjelovila je Lee Miller: Ona je živjela po svojim pravilima i platila užasnu cijenu

Model. Muza. Ikona. Ratna fotografkinja. Neustrašiva. Znatiželjna. Skoro zaboravljena. Za života, a doživjela je 70 godina, Lee Miller proživjela je nekoliko života. I to filmskih. Kao djevojčicu silovao ju je obiteljski prijatelj.

Ocu, amaterskom fotografu, često je pozirala, ponekad i gola. Od svega je "izbavljuje" izdavač Condé Nasta. Na ulici je spašava od udara automobila, nakon čega je zapošljava u Vogueu kao model. Ispred kamere brzo joj je dosadilo i iz New Yorka odlazi u Pariz. Željela je učiti od najboljeg, a tih 30-ih godina prošlog stoljeća to je bio Man Ray, kojem je uklizala u život prvo kao pripravnica, potom i ljubavnica. To je tek djelić njezina životnog puta. Svoju je životnu priču "pokopala" na tavanu svoje kuće u Sussexu.

Foto: promo

Šezdeset tisuća negativa ondje je skupljalo prašinu dok ih njezin sin Antony Penrose nije otkrio nakon njezine smrti. Petnaest godina trebalo mu je da iznova upozna svoju majku. Dotad ju je pamtio kao depresivnu alkoholičarku ne znajući da je to posljedica njezina najvažnijega životnog razdoblja - dok je kao službena ratna fotografkinja za Vogue (jedna od četiriju akreditiranih fotografkinja američkih oružanih snaga) snimala u srcu ratom pogođene Europe, a s kolegom Daveom Shermanom bila je među prvim novinarima koji su prošli kroz vrata oslobođenog Dachaua. Ono čemu je svjedočila uzelo je danak.

S biografijom "The Lives of Lee Miller", koju Penrose izdaje 1985., svijet saznaje za ovu revolucionarnu umjetnicu koja je rušila tabue.

Kate Winslet na snimanju filma u Dubrovniku | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Lee je bila suvremena žena u svoje vrijeme koja je redefinirala ženstvenost. Ima nešto moderno u načinu kojim je hodala svijetom. Taj njezin zapanjujuće suvremeni duh htjela sam svima ispričati. To je ostalo sa mnom i nastavit će me inspirirati i dalje - rekla je Kate Winslet, koja je utjelovila legendarnu fotografkinju u filmu "Lee". Penrose je bio siguran još od "Titanica" da je ona idealan izbor za ulogu njegove majke. Osam godina mučili su se da ekraniziraju priču. Štrajk, korona, financijski problemi, čak je i oskarovka plaćala zaostatke samo da bi konačno završili film.

Foto: Profimedia

- Lee je bila žena koja je živjela svoj život po svojim uvjetima i za sve to je platila užasnu emocionalnu cijenu. Fokus nam je bio na priči o ženi koja je otišla u rat i to dokumentirala - rekla je Winslet za Vogue kojoj je uloga čuvene Lee Miller zasigurno kruna karijere.

Ratna fotografkinja za časopis Vogue

Najemotivnija scena snimanja bila je kad je rekreirala Lee Miller u Hitlerovoj kadi na kraju rata. Snimalo se u Mađarskoj i u blizini Dubrovnika, na ostacima nekad slavnog ljetovališta Kupari, koje je uništeno u Domovinskom ratu. Uz Winslet glume i Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Jude Law...

Kate Winslet na snimanju filma u Dubrovniku | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

