Kate zabrinula Britance: Noge su joj mršave, izgleda bolesno

Vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton (37) jedna je od modnih ikona 21. stoljeća, a osim toga, jako pazi kako ne bi dobila koji kilogram viška. Međutim, posljednjom je pojavom pomalo zabrinula Britance jer izgleda nezdravo mršavo, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je odjenula široku suknju i kaputić kakav obično nose žene koje žele prikriti višak kilograma, ipak se uočilo koliko je mršava. Zbog toga su počela sve glasnija nagađanja o tome da se s njom nešto događa.Teorija je nekoliko: od one da je u pitanju stres do one da Kate zapravo boluje od hipertireoze, bolesti štitnjače zbog koje, bez obzira na količinu kalorija koje unosi u organizam, stalno gubi kilograme.

Foto: Joe Giddens/Press Association/PIXSELL

Međutim, ima i onih koji svaki put kada Kate nešto promijeni na sebi, bila to nijansa kose ili konfekcijski broj, šire glasine kako je trudna.

Foto: Joe Giddens/Press Association/PIXSELL

Tako je tijekom trudnoće s princom Georgeom (6) Kate promijenila frizuru, odnosno odrezala je šiške. U trudnoći s princom Louisom (1) je skratila kosu, pa javnost sumnja kako će uskoro stići vijest o prinovi u kraljevskoj obitelji. Vojvotkinja ni članovi njezine obitelji nisu komentirali ništa od ovoga.

Podsjetimo, britanski mediji nedavno su objavili kako je Kate trudna po četvrti put. S obzirom na to da se kroz prve tri trudnoće Kate borila s jakim mučninama, navodno joj je suprug, princ William (37) savjetovao da se što više odmara i leži u krevetu, a šuškalo se kako kraljevski par čeka blizance.

Foto: Joe Giddens/Press Association/PIXSELL

No, čini se kako su nagađanja o trudnoći vojvotkinje netočna s obzirom na to da se pojavila na naslovnici magazina 'People' zbog mnogih kraljevskih obaveza koje trenutno ima.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':