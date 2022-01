Pjevačica Katy Perry (37) u ponedjeljak je gostovala u emisiji 'Heart Breakfast' i podijelila nekoliko detalja o svom braku s glumcem Orlandom Bloomom (45).

Tako je otkrila da je njegova najgora navika proizlazi iz jedne vrlo higijenske navike, čišćenja zuba koncem.

- Obožava čistiti zube koncem. Hvala Bogu, jer neki ljudi to ne rade, i to je odvratno, ali zato on ima sjajne zube. Ali ostavlja konac posvuda! - otkrila je pjevačica, te krenula nabrajati gdje sve zna završiti Orlandov korišteni zubni konac.

- S moje strane kreveta, i u autu, i na kuhinjskom stolu. A svuda su kante! - rekla je Perry, a voditeljica joj je tada rekla da treba 'trenirati Blooma'.

- Da, pa dala sam sve od sebe - odgovorila joj je Katy.

Podsjećamo, Perry i Bloom su bili u vezi nekoliko godina prije nego što su se zaručili na Valentinovo 2019. godine. U kolovozu 2020. dobili su prvo dijete, kći Daisy Dove, a Orlando s bivšom partnericom Mirandom Kerr (38) ima i sina Flynna (11).

Katy je u listopadu prošle godine za časopis People otkrila da je majčinstvo jako utjecalo na njezin život.

- To je jednostavno nešto najbolje na svijetu. To je promjena u igri. Moje srce je konačno puno - rekla je tada.