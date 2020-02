Katy Perry se srušila na pod: Na snimanju je jako curio plin...

Pjevačica Katy Perry (35) i ostali suci showa 'Američki idol' u nedjelju su prolazili kroz veliku dramu. Snimali su epizodu i Katy je nešto postalo neobično. Zatim je u jednom trenutku upitala Lukea Bryana (43) i Lionela Richieja (70) osjećaju li miris plina, piše Mirror.

Foto: screenshot/

- Jako je intenzivan. Počinje me boljeti glava. Loše mi je, jako loše. Ne osjećam se dobro - rekla je Katy i ubrzo se onesvijestila. Luke je dodao kako je riječ o propanu i upozorio da se ne šale već da plin stvarno curi.

Foto: screenshot/

Nedugo nakon toga čule su se sirene hitne pomoći, a došli su i vatrogasci. Snimatelji, žiri i natjecatelji brzo su obaviješteni o situaciji i evakuirani su iz zgrade. U 18. sezoni showa gledatelji su komentirali kako je Lionel bezobrazan prema natjecateljima.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Moram biti iskren prema tebi. Ne sviđaš mi se. I zbog nekog čudnog razloga ne odgovaraš mi baš. Ne volim tvoj glas ni stav. Ne mislim da ćeš uspjeti u Hollywoodu - govorio je. Pjevačicu su također prozvali i to zato što je poljubila jednog od natjecatelja Američkog idola, a prije njega je pjevača Shawna Mendesa (21) primila za stražnjicu. Osim toga, i njeni kolege

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Glumac John Kloss (39) se o pjevačici oglasio na svom Instagram profilu prošle godine. Istaknuo je da je čekao devet godina kako bi propustio sve moguće prilike za zaradu od svog priznanja. Tvrdi da ništa od toga što je priznao ne piše radi novca, nego radi iznošenja istine o pjevačici koja se na setu nije ponašala profesionalno.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Bio je rođendan Johny Wujeka. Kada sam je vidio zagrlila me i još uvijek sam bio zaljubljen u nju. No kada sam se okrenuo kako bi je upoznao s prijateljem, skinula mi je trenirku i gaće i prijateljima i ljudima oko nas pokazala moj penis. Možete li zamisliti kako me bilo sram i kako sam se jadno osjećao? - napisao je Josh.

- Jesam, sretan sam, blagoslovljen, ali ja nisam njezin dečko ni prijatelj. To je jasno, ja sam njezina prostitutka - dodao je.

POGLEDAJTE EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':