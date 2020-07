Kazalište Komedija i dalje je bez ravnatelja: Sve je na čekanju...

<p>Kandidat Kazališnog vijeća na natječaju za ravnatelja kazališta Komedija bio je <strong>Tedi Lušetić</strong>, čije se imenovanje od strane Gradske skupštine Grada Zagreba očekivalo. Isto imenovanje se nije nekoliko puta maknulo s dnevnog reda. Stvar je u tome da je ta točka 62. po redu, a kako je Skupština nekoliko puta prekidala svoju 34. sjednicu, jednostavno nije došla na red.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mila Elegović odgovorila je na 24 pitanja!</strong></p><p>Slično se dogodilo i 2. srpnja kad je zbog nedostatka kvoruma sjednica odgođena za 09. srpnja. Toga dana Tedi Lušetić nije potvrđen kao kandidat pa kazalište mora raspisati novi natječaj, a to je ono što su htjeli izbjeći. Kako je Komedija sad i dalje bez ravnatelja, funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obnaša <strong>Damir Lončar </strong>(59) sve dok se ne izabere novi ravnatelj. </p><p>- Nadao sam se u trenutku postavljanja na to mjesto normalnoj situaciji kazališne produkcije, probe, premijere, predstave, gostovanja… No, situacija u kazalištu je u ovom vremenu potpuno drugačije od one normalne, naravno sve uzrokovano pandemijom korona virusa i proljetnim potresom - priča nam Lončar. Nakon tog 22. ožujka kazalište je pretrpjelo velika oštećenja pa su se svi nadali da će dobiti ravnatelja što prije kako bi se krenulo sa sanacijom i održavanjem predstava.</p><p>- Kazalište je trenutačno izvan funkcije, u fazi smo poduzimanja radnji za njegovu sanaciju i nadamo se da ćemo uspjeti osposobiti zgradu za izvođenje predstava do početka iduće kazališne sezone. Shodno tome, za sad ne razmišljamo o alternativnom prostoru za predstave. Nadam se da će gledatelji u rujnu moći gledati predstave na Kaptolu - rekao nam je prije nekoliko dana. </p><p>Kad je riječ o gostovanjima, bilo ih je poprilično mnogo u planu. I sve su uspješno organizirali i onda su se samo nadali da će sve uspjeti i realizirati. Međutim, druga faza prvog vala korone ponovno je stopirala sve. </p><p>- Nastojat ćemo sve planirano ostvariti u rujnu s početkom nove sezone, no, kao i u svim ostalim segmentima života, trenutačna epidemiološka situacija ne dopušta da bilo što uzmemo zdravo za gotovo - ističe.</p><p>Iako Lončar inače temeljito i s velikom voljom radi sve ono čega se primi, ovdje je u kompliciranoj situaciji. Velik uteg oko nogu mu je i, osim korona virusa, sramotna kronična besparica u kojoj se nalaze hrvatska kultura, a samim time i kazalište. </p><p>- Sve bi to naravno bilo vrlo stresno, čak i za čovjeka koji puno manje voli kazalište od mene. Vrlo često se sjetim Cervantesovog Don Kihota - zaključuje.</p>