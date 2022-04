Kći Brucea Willisa podijelila je dirljivu uspomenu iz djetinjstva

Glumac Bruce Willis (67) oprostio se od glume nakon što mu je dijagnosticirana afazija, poremećaj koji utječe na njegove kognitivne sposobnosti.

Njegova najstarija kći Rumer Willis (33) opet je raznježila sve objavom na Instagramu.

- Papa - napisala je kratko Rumer u opisu objave.

Podsjećamo, vijest da legendarni Bruce Willis nakon 40 godina karijere napušta glumu zbog zdravstvenih problema, rastužila je milijune njegovih obožavatelja diljem svijeta. Liječnici su mu dijagnosticirali afaziju koja utječe na njegove kognitivne sposobnosti.

Glumac je viđen kako koristi slušalicu u uhu na snimanju još 2015. godine tijekom svog debija na Broadwayu u “Miseryju”. Izvor blizak glumcu je potvrdio da se ozbiljno mučio 2019. tijekom snimanja filma “Glass” redatelja M. Nighta Shyamalana, kao i na brojnim drugim projektima posljednjih godina.

Prošlog mjeseca, Rumer je obznanila kako je glumcu dijagnosticirana afazija zbog čega se ujedno odlučio i povući iz glume.

- Bruceovim fanovima željeli smo kao obitelj reći da naš voljeni Bruce ima zdravstvenih problema, nedavno mu je dijagnosticirana afazija, što utječe na njegove kognitivne sposobnosti. Kao rezultat toga, Bruce se udaljava od karijere koja mu je toliko značila. Ovo je stvarno izazovno vrijeme za našu obitelj i jako smo zahvalni na vašoj kontinuiranoj ljubavi, suosjećanju i podršci. Prolazimo kroz ovo kao snažna obitelj. Kao što Bruce uvijek kaže, 'Live it up', tako i mi zajedno planiramo učiniti upravo to - napisala je obitelj u objavi.

