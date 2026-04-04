Obavijesti

Show

BAVI SE PLESOM

Kći Angeline Jolie i Brada Pitta u spotu K-pop zvijezde: 'Nismo ni znali da ima slavne roditelje!'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
5
Foto: screenshot/Youtube

Objavljen je kratki isječak spota pjevačice Dayoung, a u kojem se pojavljuje i Shiloh Jolie. Kako navode iz izdavačke kuće, ona se prijavila na audiciju i prošla do kraja, a tek su slučajno saznali da je slavna

Shiloh Jolie (19) pojavit će se u spotu za pjesmu 'What's a Girl to Do' K-pop pjevačice Dayoung, a teaser koji je izašao za taj spot iznenadio je mnoge kada su je vidjeli. U kratkom isječku koji je tek najava za spot koji će izaći 7. travnja, vidi se Shiloh zalizane kose u čipkastom topu, a kako navodi People, pojavit će se i u plesnoj sekvenci. 

No, kako navode iz izdavačke kuće Starship Entertainment, koji izdaju pjesme pjevačice Dayoung - oni nisu ni znali da je Shiloh zapravo dijete jednog od najpoznatijih glumačkih parova na svijetu - Angeline Jolie i Brada Pitta

- Održali smo otvorene audicije u SAD-u za spot. Među onima koji su se odazvali bili su i članovi plesne skupine 'Culture' - poručili su iz izdavačke kuće za Maeil Business. 

- Shiloh je došla do posljednjeg kruga i završila u spotu. Čak i nakon snimanja nismo imali pojma da je to dijete Angeline Jolie i Brada Pitta, slučajno smo to nedavno saznali - poručili su. 

Shiloh se već godinama profesionalno bavi plesom. Koreograf Kolanie Marks je ranije za People pohvalio njezinu predanost i posvećenost plesu. 

- Moj stil je težak za puno ljudi, a ona mu se u potpunosti posvetila da ga savlada - poručio je i dodao kako jako poštuje mladu plesačicu zbog posvećenosti da 'savlada nešto što je ekstremno teško'. 

Kada je izašao kratki isječak spota, mnogi su primijetili koliko Shiloh sliči svojoj slavnoj majci, posebice zbog usana i očima. Osim nje, Pitt i Jolie imaju još i sina Paxa (24), kćer Zaharu (21) te blizance Knoxa i Vivienne (17). Neki od njih su se, nakon burnog razvoda svojih roditelja 2024. godine, odrekli očevog prezimena. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026