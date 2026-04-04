Kći Angeline Jolie i Brada Pitta u spotu K-pop zvijezde: 'Nismo ni znali da ima slavne roditelje!'

Shiloh Jolie (19) pojavit će se u spotu za pjesmu 'What's a Girl to Do' K-pop pjevačice Dayoung, a teaser koji je izašao za taj spot iznenadio je mnoge kada su je vidjeli. U kratkom isječku koji je tek najava za spot koji će izaći 7. travnja, vidi se Shiloh zalizane kose u čipkastom topu, a kako navodi People, pojavit će se i u plesnoj sekvenci.

No, kako navode iz izdavačke kuće Starship Entertainment, koji izdaju pjesme pjevačice Dayoung - oni nisu ni znali da je Shiloh zapravo dijete jednog od najpoznatijih glumačkih parova na svijetu - Angeline Jolie i Brada Pitta.

- Održali smo otvorene audicije u SAD-u za spot. Među onima koji su se odazvali bili su i članovi plesne skupine 'Culture' - poručili su iz izdavačke kuće za Maeil Business.

- Shiloh je došla do posljednjeg kruga i završila u spotu. Čak i nakon snimanja nismo imali pojma da je to dijete Angeline Jolie i Brada Pitta, slučajno smo to nedavno saznali - poručili su.

Foto: Rocco Spaziani

Shiloh se već godinama profesionalno bavi plesom. Koreograf Kolanie Marks je ranije za People pohvalio njezinu predanost i posvećenost plesu.

- Moj stil je težak za puno ljudi, a ona mu se u potpunosti posvetila da ga savlada - poručio je i dodao kako jako poštuje mladu plesačicu zbog posvećenosti da 'savlada nešto što je ekstremno teško'.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Kada je izašao kratki isječak spota, mnogi su primijetili koliko Shiloh sliči svojoj slavnoj majci, posebice zbog usana i očima. Osim nje, Pitt i Jolie imaju još i sina Paxa (24), kćer Zaharu (21) te blizance Knoxa i Vivienne (17). Neki od njih su se, nakon burnog razvoda svojih roditelja 2024. godine, odrekli očevog prezimena.