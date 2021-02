Za pobjednu na Dori 2021. borit će se i Ella Orešković (21), kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića. U Opatiji će u subotu, 13. veljače, pjevati pjesmu 'Come This Way', za koju je tekst napisala sama, a glazbu potpisuje njezin producent Siniša Reljić Simba.

Tremu je na setu snimanja razbila pjevanjem najdražih pjesama, a izlazak na pozornicu u Opatiji olakšat će joj podrška njezine obitelji.

- Na glazbenom putu podržava me čitava obitelj, ali majka najviše jer je prava umjetnička duša. Sestra Ema, koja studira medicinu, i otac Tihomir bili su mi pak najveća podrška pri odabiru studija, ali su i moji navijači što se tiče glazbe - ispričala je Ella za Gloriju i govori kako je ljubav prema glazbi i talent naslijedila od majke Sanje.

Počela je pjevati s 10 godina. U Zagrebu je pohađala Američku međunarodnu školu u kojoj je u sklopu obveznog glazbenog predmeta počela 'brusiti' svoj glazbeni talent.

- Iako sam u školi često imala nastupe, nastup na Dori bit će mi prvi veliki nastup do sada. Naravno da imam tremu, ali ne bojim se jer ću dati sve od sebe da se dobro pripremim - rekla je nedavno za Večernji list.

Danas je brucošica psihologije koja se u slobodno vrijeme bavi i humanitarnim radom. Prije pandemije volontirala je u Dječjoj bolnici Gornja Bistra. U posljednjem trenutku sa svojim je producentom odlučila kako će se prijaviti na Doru, a kada je dobila poziv, kaže, srce joj je stalo.

- Mislila sam da sanjam. Prvo sam nazvala mamu koja je bila oduševljena, onda i tatu koji je također bio presretan - rekla je Ella za Večernji list. Njezina pjesma je ljubavne tematike, a nastala je u samo jedan dan. Smatra kako s ljubavnom pjesmom može izazvati najviše emocija kod publike.

Ella je započela suradnju i s nekim stranim autorima. Put prema inozemnim snovima svakako bi joj olakšao odlazak na Eurosong.

- Mislim da će mi Mia biti najveća konkurencija iako ne treba zanemariti ni Filipa Rudana. Filipa sam pratila još u 'The Voiceu' i ima odličan glas - zaključila je Ella, koja je svjesna kako će bitku voditi s velikom konkurencijom.