Ella Katherine Orešković (22) najavila je da se priprema za nastup na Dori i da će se ove godine potruditi da pobijedi.

Kći bvišeg premijera Tihomira Oreškovića (56), jutros je govorila u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' u kojem su upoznavali finaliste za ovogodišnju Doru i otkrila sve detalje nastupa kojeg pomno planira.

- Prošle godine se nisam baš dobro pripremila, ali mislim da ću ove godine biti super. Imat ću ovog puta četiri plesača, koreografiju, i veselim se nastupu - rekla je Ella i dodala da još uvijek nije pogledala svoj prošlogodišnji nastup.

- Ne znam kad ću ga pogledati, zapravo sam pogledala samo komentare i sve super piše, samo me malo smeta taj scenski nastup. To je zapravo bilo moje prvo scensko pojavljivanje, sve mi je bilo novo, imala sam puno treme, ali ove godine ću biti super - priznala je Ella.

Prošle godine je nastupila s pjesmom 'Come this way' čiji je tekst sama napisala. a glazbu je pak potpisao njezin producent Siniša Reljić Simba.

- To je opet bilo preko noći, pozvao me u studio, dao da poslušam glazbu koju je napravio, a ja sam počela pisati tekst i odmah je došlo sve - rekla je Ella za svog producenta koji ju je nagovorio da se prijavi na Doru i da pokaže svoj talent.