Kći Cindy Crawford ista je mama

Američka manekenka i glumica Kaia Gerber (25) ponovno je pokazala koliko nevjerojatno sliči svojoj slavnoj majci Cindy Crawford. Pojavila se u emisiji "Jimmy Kimmel Live" u Los Angelesu, u kojoj je promovirala novu seriju "The Shards", a svojim je izgledom mnoge podsjetila upravo na dane kad je njezina majka bila jedna od najvećih supermodela na svijetu.

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Kaia je za gostovanje odabrala usku bijelu haljinu do koljena s dubokim dekolteom, koju je kombinirala s bijelim cipelama otvorenih prstiju. Jednostavan, ali upečatljiv styling imao je snažan prizvuk devedesetih, desetljeća u kojem je Cindy izgradila status modne ikone. Sličnost između majke i kćeri zbog toga bila je još očitija.

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Modelingu se pridružila još kao tinejdžerica, a posljednjih godina sve više gradi i glumačku karijeru. U seriji “The Shards”, adaptaciji romana Breta Eastona Ellisa u režiji Ryana Murphyja, igra Susan Reynolds, a njezin je nastup dio glumačkog iskoraka kojim želi pokazati da nije samo nasljednica slavnog supermodelskoga gena.