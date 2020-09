U komentarima su se nizale pohvale na ra\u010dun njezina\u00a0izgleda. Tvrdili su kako je ljepotica, a da najve\u0107u pozornost privla\u010di upravo to \u0161to je prirodna. S obzirom na to da Kim u toj kolekciji promovira i steznike, pratitelji su Rumer pisali\u00a0kako joj to ne treba. Bilo je i onih koji su primijetili veliku sli\u010dnost izme\u0111u mlade Demi i njezine k\u0107eri.\u00a0

<p>Najstarija kći američke glumice <strong>Demi Moore</strong> (57) i glumca <strong>Brucea Willisa </strong>(65),<strong> Rumer Willis </strong>(32), na svom Instagram profilu je čestitala rođendan brendu starlete Kim Kardashian West (39). Pozirala je u njenoj liniji donjeg rublja, a pored nje je stajala 'kartonska' Kim. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Demi oduševljena haljinom za svadbu </strong></p><p>- Sretan rođendan, Skims! Hvala cijeloj ekipi i hvala divnoj Kim što me uključila u sve ovo. Draga moja, ti si dragulj - bile su riječi koje je članici poznate reality obitelji uputila Rumer. </p><p>U komentarima su se nizale pohvale na račun njezina izgleda. Tvrdili su kako je ljepotica, a da najveću pozornost privlači upravo to što je prirodna. S obzirom na to da Kim u toj kolekciji promovira i steznike, pratitelji su Rumer pisali kako joj to ne treba. Bilo je i onih koji su primijetili veliku sličnost između mlade Demi i njezine kćeri. </p><p>- Imaš istu kosu kao majka, a i lice. Baš puno sličite. Da nisam vidjela o čijem se profilu radi, zasigurno bih pomislila da je to neka njena starija fotografija - istaknuli su pratitelji. </p><p>Rumer je prošle godine ispričala kako ona i njezine mlađe sestre <strong>Tallulah</strong> (26) i<strong> Scout</strong> (29) tri godine nisu razgovarale sa svojom mamom usred njezinog braka s glumcem <strong>Ashtonom Kutcherom </strong>(42).</p><p>Dodala je da se ponašala kao posrednik između svojih sestara i njihove mame. Naime, to se dogodilo u razdoblju kada su Demi i Ashton imali krizu u braku. Željeli su dobiti dijete, međutim, sve je završilo pobačajem, zbog čega su imali teško razdoblje. Demi se jako teško oporavila.</p><p>- Bila sam ljuta, pogotovo na Ashtona. Imala sam osjećaj da mi je uzeo nešto što je moje. Kad je naša mama željela još jedno dijete, a to se nije dogodilo, bila je fokusirana samo na tu činjenicu. Imala sam osjećaj da mi nismo dovoljne. Čak su mi i prijatelji govorili da su zabrinuti za moju mamu, neka joj pomognem. Tada sam shvatila da trebam popraviti naš odnos - rekla je Rumer i nastavila: </p><p>- I onda sam odlučila. Prihvatit ću svoju mamu takva kakva je, jer u suprotnom ostatak obitelji neće pričati sa mnom.</p><p>I sama Demi je priznala kako je bila 'ovisna' o Ashtonu.</p>