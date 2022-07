Kći Eda Sheerana dobila ime po jednom planetu: 'Savršeno je'

Ed Sheeran (31) i Cherry Seaborn postali su roditelji još jedne djevojčice u svibnju ove godine, a sada su otkrili njezino neobično ime.

Najnoviji član njihove obitelji zove se Jupiter Seaborn Sheeran, prenosi The Sun.

- Edu i Cherry svidjelo se ime i zbog onoga što predstavlja i zbog njegove jedinstvenosti. Svi misle da joj Jupiter savršeno odgovara. Cherry je žarko željela još jedno dijete. Ona i Ed su savršen par. Njihova obitelj je prekrasna - otkrio je neimenovani izvor za prethodno spomenuti portal.

Poznati pjevač, koji se trenutačno nalazi na svjetskoj turneji u Londonu, sa suprugom Cherry ima još jednu kćer Lyru Antarcticu. Malena je rođena u kolovozu 2020., a par je trudnoću držao u strogoj tajnosti.

- Ed i Cherry su presretni. Jako su uzbuđeni, no privatne stvari vole držati u uskom krugu ljudi. Karantena im je dobro poslužila kao izgovor da nigdje ne izlaze, no s obzirom na to da se bliži termin poroda počeli su govoriti prijateljima i obitelji - ispričao je tada izvor za The Sun.

Inače, Ed je krajem prošle godine gostovao kod Ellen DeGeneres te otkrio kako je u ulozi oca pronašao svoju svrhu.

- Otkrio sam da nisam imao svrhu izvan glazbe jer kada sam privremeno prestao raditi, nisam radio ništa u čemu sam uživao. A to što sam otac mi je dalo svrhu i nešto u životu što je zapravo važnije od mog posla - rekao je tada.

