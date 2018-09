Kći Ivana: Bio je pri svijesti, rekao da me voli i pao u komu

Prošlo je već deset godina, ali tuga je ostala. No još je veći ponos i čast što mi je bio otac. I on i majka Diana odgajali su brata Emila i mene bez mržnje i ogorčenosti, bez obzira na to što je u bivšoj državi bio u egzilu, a nakon povratka su ga jako diskreditirali, rekla nam je Ivana Vukov.

Na današnji dan napustio nas je Vice Vukov, pjevač s jednim od najljepših glasova, velike karizme, žrtva sistema, kako su ga doživljavali oni koji ga nisu poznavali. Za Ivanu je prije svega bio dobar i požrtvovan čovjek. U studenom 2005. pao je niz stube u Hrvatskom saboru. Tri je godine bio u komi. Preminuo je u 73. godini.

- Kad su mi javili da je pao, brzo sam stigla u bolnici. Još je bio pri svijesti, rekli smo si da se volimo, a on me tješio da se ne brinem jer će sve biti u redu, iako se žalio kako ga boli glava. No on je uvijek sve gledao s pozitivne, dobre strane - prisjetila se Ivana.

Nažalost, preko noći mu se stanje pogoršalo, priča nam Ivana glasom istodobno punim tuge i ponosa.

Foto: privatni album

Vicina kći ne želi da lik i djelo njezina otac, značaj koji je imao u Hrvatskoj izblijedi. Hrvatska pošta je uoči ljeta izdala marku s likom Vice Vukova, a Ivana bi željela napraviti izložbu kako bi probudila svijest što je sve Šibenčanin bio. Za Hrvatsku ligu za borbu protiv raka odradio je više od sto humanitarnih koncerata. Stoga će Liga posebno obilježiti ovu obljetnicu Vici u čast.

- Prije svega bio je sjajan otac. Bio je i pjevač, ali on je napisao i tri knjige, koje su sjajne, ‘Pogled iza ogledala’, ‘Tvoja zemlja’ i ‘Moji pariški zapisi’. Bio je i kolumnist, saborski zastupnik - kaže Ivana.

“Suza za zagorske brege” ili “Dobro mi došel prijatel” sjajno zvuče u izvedbi Vice Vukova. Tu su i “Tvoja zemlja”, “Zvona moga grada”..., a Ivanina najdraža očeva pjesma je “Pismo ćali”.

Foto: privatni album

Rasplače se kad čuje 'Ćale moj'

- Ta pjesma pobuđuje posebne emocije jer se sjetim kako je majka živjela sama s bratom dok je tata bio u egzilu. Kad čujem ‘Ćale moj’, uvijek pustim suzu - otkrila nam je Ivana. Kaže da u djetinjstvu nije znala kroz što je sve njezina obitelj morala proći.

- Nisu mi željeli reći svoju interpretaciju što se sve događalo, nego su htjeli da sama, kad je vrijeme, dođem do nekih zaključaka. To je najviše zbog toga što u kući nisu željeli mržnju i gorčinu. Kao mala nisam shvaćala da je tata morao pobjeći u Pariz i da je tamo bio četiri godine.

Foto: privatni album

Mislila je da tata radi od doma

Kad se vratio, jer mu je pokojni Ivica Račan rekao da neće u zatvor i da će biti s obitelji, odmah je došao i onda su ga 18 godina šikanirali, diskreditirali, on kao da nije postojao. Ja to nisam znala, mislila sam da tata radi od doma, da je lektor. Niti sam imala nekih problema, osim kad sam išla na vjeronauk, pa mi je bilo čudno zašto učiteljica to nije zapisala u imenik. Majka je samo mirno rekla da to nema veze - prisjetila se Ivana i nastavila:

Foto: privatni album

- Zapravo je to ogromna žrtva koju je on podnio kako bi bio s obitelji i ponašao se da ne osjetimo da ima problema. Kad je nakon 18 godina imao povratničke koncerte, rasprodao je Lisinski 14 dana zaredom. Ja u prvom redu i u čudu gledam pa što moj tata radi na pozornici, zbija šale, svi mu se smiju i pjeva. Poslije mi je postalo jasno.

Nije joj bilo čudno što je zabavan, priča viceve i pjeva jer to je ionako proživljavala kod kuće.

- Jako se volio šaliti, odlično je pričao viceve i imitirao ljude, a nema koga nije oponašao s tadašnje scene. To je radio samo u krugu obitelji - otkrila nam je Ivana. S ocem je snimila i nekoliko pjesama. Osim zabave pamti kad je jedanput zamijenila cijeli zbor. I to vrlo uspješno.

Foto: privatni album

- Nismo imali vremena angažirati cijeli zbor, pa je tata rekao da probam odpjevati sve glasove. Išlo mi je dobro, ali me poslije jako boljelo grlo, bila sam klinka - rekla je. Kaže da je s tatom oduvijek imala otvoren odnos. Često se konzultirao s njom, uključivao u svoj rad.

Vicina unuka ima glazbeni gen

- Kad bi pisao saborske govore, morala sam ih slušati i reći mu što mislim o tome. Isto bi bilo s kolumnama koje je pisao za Vjesnik, morala sam ih čitati i onda me ispitivao ako sve razumijem - kaže.

Na takav način želi odgojiti trogodišnju Dianu, koja je ime dobila po baki. Koja već pokazuje sklonost prema glazbi.

Foto: privatni album

- To je valjda genetika. Ona već uzme sama pa svira gitaru, ukulele ili klavir - rekla je Ivana, koja zasad nema pjevačkih ambicija.

Savjetnica je premijera Andreja Plenkovića i kaže kako je to posao koji voli.