Kći Jane Birkin: Bila sam stranac u domu. Povrijedila me. Htjela sam joj biti bliska kao i sestre...

Slavna Jane Birkin preminula je u 77. godini. Osim torbice koja je dobila ime po njoj - Birkin, njezin život obilježila je i turbulentna veza s pjevačem Sergeom Gainsbourgom. Njihova veza dovodila ih je na naslovnice novina, kao i pjesma 'Je t’aime… moi non plus' koju su otpjevali 1969. godine i čiji je tekst bio u to vrijeme seksualno preslobodan čak i za liberalne Francuze. U toj vezi 1971. godine rodila se Charlotte Gainsbourg.

Odrastajući u takvom okruženja logičan slijed događaja bio je da Charlotte kada odraste postane glazbenica i glumica, a to se i dogodilo. Kao pjevačica, do sada je objavila pet albuma. Kao glumicu, najviše ju je proslavila suradnja s redateljem Larsom von Trierom pa je tako 2009. osvojila nagradu za najbolju glumicu na festivalu u Cannesu za ulogu u njegovu filmu 'Antikrist', a dva puta je osvojila i nagradu Cesar, što je francuska verzija Oscara.

2021. godine odlučila je napraviti dokumentarac o svojoj majci 'Jane par Charlotte'. Majka i kći u filmu opisuju svoj odnos koji nije uvijek bio idealan i u kojem su se, vrlo često, distancirale jedna o druge.

- Prva namjera bila mi je da provedem neko vrijeme sa svojom majkom kako bismo se zbližile. U tom trenutku nisam znala na što ciljam. Trebala sam neki povod da se družim s majkom, da je gledam pod povećalom. Trebala mi je autorizacija, željela sam da to bude službeno - rekla je Charlotte ranije za Nacional.

Charlotte je samo 12 godina počela ostvarivati svoje prve filmske uloge.

- Razumjela sam majku kada mi je rekla da sam vrlo brzo postala stranac u obiteljskom domu. Bila sam povrijeđena tom konstatacijom jer sam željela da sa mnom ima bliski odnos kao s mojom starijom sestrom Kate i mlađom sestrom Lou. Istina je da smo nas tri prilično različite, a uz činjenicu da sam vrlo rano počela glumiti došlo je do mog distanciranja. Što se tiče oca, uz njega sam glazbeno odrastala. U svom životu uvijek sam bila posvećena samo jednoj osobi. Imala sam samo 19 godina kada je preminuo - govorila je svojedobno.

Jane Birkin iz prethodnog braka imala je kći Katy koja je preminula 2013. godine, a to tjera Charlotte na bijeg. Preselila se u New York.

- Bilo mi je bitno da nisam blizu svog doma. Mojoj majci bilo je tada jako teško. Njeno zdravstveno stanje bilo je loše, a ja sam jednostavno nestala. Kada sam se vratila u Pariz pala sam u depresiju. Sve je bilo spremno za nastavak snimanja, ali moja majka je vidjela da sam u lošem stanju. Tada mi se potpuno posvetila, cijelo vrijeme bavila se sa mnom. Pokušavala mi je pomoći. Njoj je bilo lako pomagati mi, brinuti o meni. Ona je uvijek takva, ne zna što da radi kada je sve u redu, ali itekako dobro zna što treba raditi kada stvari krenu krivim smjerom. To je trebalo i meni i njoj tako da smo u tom trenutku pronašle jedna drugu - objasnila je Charlotte.

Jane i Serge razveli su se 1980. godine, a nakon toga je ona dobila i treću kći Lou, čiji je otac francuski redatelj Jacques Doillon.

- Imala sam devet godina kada su se moja majka i moj otac razišli tako da sam nakon toga stvorila i poseban odnos s njim, ipak sam bila njegovo jedino dijete. Bila sam privilegirana i pažena. Odnos s majkom bio je poprilično drugačiji, nekako smo se distancirale. Moja majka imala je buran odnos s Kate, dok se spram Lou ponašala kao da su sestre - prokomentirala je odnose u obitelji.