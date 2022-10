Kći kraljice Elizabete otputovala u SAD i skromnošću očarala sve

Kći preminule britanske kraljice Elizabete II., princeza Anne, opet je iznenadila javnost. Ovaj put prilikom službenog posjeta SAD-u.

POGLEDAJTE VIDEO:



Anne je prva kraljevska osoba koja je posjetila SAD otkako su se princ Harry i njegova supruga Meghan Markle preselili u Kaliforniju 2020. godine.

No, to nije jedina zanimljivost u ovom slučaju. Naime, princeza je uhvaćena kako lovi komercijalni let kući za London, a sama nosi svoju prtljagu. Pored nje idu zaštitari i ostalo osoblje, ali je princeza očito odlučila uzeti sve u svoje ruke.

Foto: TheImageDirect.com

Podsjetimo, u objavi na društvenoj mreži princeza Anne se posljednji put oprostila od voljene majke te je otkrila da je uz nju bila u posljednjim trenucima njezina života.

Foto: Profimedia

- Bila mi je čast i privilegija pratiti je na njezinim posljednjim putovanjima. Svjedočiti ljubavi i poštovanju koje su toliki ljudi pokazali na ovim putovanjima bilo je i ponizno i inspirirajuće - napisala je te nastavila:

- Svi dijelimo jedinstvena sjećanja. Zahvaljujem svima koji dijele naš osjećaj gubitka.

Princeza Anne rekla je i kako je zahvalna na podršci koju mnogi pružaju novom britanskom kralju, Charlesu III.

Foto: POOL

- Možda smo sada svjesni koliko smo njenu pojavu i doprinos našem nacionalnom identitetu uzimali zdravo za gotovo. Također sam jako zahvalna na podršci i razumijevanju koje pružate mom dragom bratu Charlesu dok preuzima na sebe ulogu monarha - rekla je te za kraj dodala:

- Mojoj majci, kraljici, hvala.

Najčitaniji članci