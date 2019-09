Kći nekadašnjeg Bonda, Rogera Moorea, vidi duh pokojnog oca

Glumac Roger Moore preminuo je 2017. u 89. godini, no njegova kći Deborah misli da ju slavni otac i dalje nadzire te joj šalje jasne znakove. Njezina teorija počiva na tome da konstantno vidi 007 znakove i njegove slike.

- Nedavno me je jedan turist iz Japana presreo na ulici i pitao znam li ga uputiti do zgrade sigurnosne službe MI5. 'James Bond', derao se, a ja sam vjerovala da je to on, moj otac koji mi se javlja. Od svih ljudi na londonskim ulicama, taj je čovjek baš mene odlučio pitati. Mislim da to ne može biti slučajno - rekla je Rogerova kći.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Roger Moore glumio je u sedam filmova Jamesa Bonda, od 1973. do 1985., što je britanskom glumcu u potpunosti obilježilo karijeru. Preminuo je nakon kratke borbe s rakom, no do posljednjeg je trenutka bio pozitivan i siguran da će se izvući.

- Rekao bi doktorima da mu ne govore nikakve loše vijesti. Samo je želio i dalje uživati. Ići na terapije i boriti se. Takav je jednostavno bio i zato i sad mislim da mi se javlja i tako se šali sa mnom - ispričala je Rogerova kći.

