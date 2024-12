Kći poznatog splitskog fotografa o borbi s rakom: 'Skupila sam hrabrosti, krećem u novu fazu'

Tamara Lazić Strugar (43), kći poznatog fotografa Jadrana Lazića i odvjetnice Vesne Lazić, već se neko vrijeme bori s rakom debelog crijeva. Odrasla je u Beogradu, otišla u Ameriku, diplomirala na Yaleu, vodila poznatu dermatološku kliniku u New Yorku, a sretan obiteljski život sa suprugom Johnom Strugarom, uglednim neurokirurgom, i dvoje djece, prekinula je teška dijagnoza.

O svojoj bolesti otvoreno govori na Instagramu, gdje ima skoro 70.000 pratitelja, a prije nekoliko tjedana objavila je, kako je sama rekla, najteži video u životu.

Foto: screenshot/instagram

- Dva dana prije mog rođendana sam napokon skupila hrabrosti da ovo objavim. Voljela bih doživjeti još puno rođendana. Nakon što sam razmišljala o brojnim opcijama diljem svijeta, konsenzus je da mi je najbolja, i vjerojatno jedina šansa za dugotrajni oporavak od četvrtog stadija raka debelog crijeva s metastazama na jetri, uz brojna oštećenja jetre od potrebnih tretmana, transplantacija jetre - započela je svoju objavu Lazić Strugar.

- Mnogi od vas su mi pisali o raznim drugim opcijama, ali vjerujte mi kada kažem, toliko tog sam istražila... Previše je komplicirano da bih objasnila svoj put u samo jednoj objavi (možda jednog dana to učinim u knjizi). Nisam htjela pričati uopće o transplantaciji skoro godinu dana otkako su mi doktori to predložili. Skoro bih se onesvijestila na samu riječ. No napokon sam počela slušati što imaju za reći i odlučila sam nastaviti tim putem. Čula sam prekrasne priče o izlječenju i spremna sam na idući fazu putovanja - poručila je.

U objavi je napisala i kriterije koje treba ispunjavati donor te dodala kako se to najviše odnosi na njezinu obitelj i prijatelje.

Lazić Strugar je za 24sata u svibnju ove godine ispričala kako joj je obitelj najveći motiv da se i dalje bori, kao i najveća podrška.

- Odustajanja nema nikad, to nije opcija. Nisam čovjek koji odustaje, imam dvoje djece i puno, puno divnih razloga za život. Borba se nastavlja, ovo je četvrti stadij raka, borba je tu uvijek dugačka. Ne odustajem od toga da ću se izliječiti, koliko god su šanse i statistike protiv mene - ispričala nam je.