Kći Rade Šerbedžije objavila je svoju prvu pjesmu: 'Do škole je često nosila gitaru i pjevala mi'

Glumac, redatelj i glazbenik Rade Šerbedžija (76) otkrio je kako je njegova najmlađa kći Milica, umjetničkog imena, Eliot Alma, izdala svoju prvu pjesmu 'Eliot and I'. Njome je najavila prvo EP izdanje, koje izlazi sredinom studenog.

- Cijela naša obitelj Šerbedžija – Udovički je danas nekako posebno sretna i ponosna. Naša Milica je objavila prvu pjesmu s svoga novoga albuma. Eliot Alma. To joj je artističko ime. Ne znam otkuda je pokupila Eliota, a Alma je jedno od njenih imena, jer je ona upisana u knjigu rođenih kao Milica Alma - započeo je Šerbedžija.

Prisjetio se i uspomena iz vremena kada su živjeli u Americi.

- Sjećam se kako sam je vozio u Los Angelesu u njezinu školu blizu Malibua. Trebalo nam je 40 minuta do njezine škole, tako da smo rano ustajali i kretali na taj naš put oko 7 ujutro..Imala je trinaest godina i pisala je pjesme. Ponijela bi gitaru i pjevala mi do škole svoje nove pjesme…Bilo ih je mnogo i gotovo svakoga jutra imala je jednu novu. Mislim da se u poeziju ponešto razumijem, ali stihovi naše male kćeri Milice su me potpuno razoružavali svojim stilom i nekom dubokom misaonošću. Kao da je iz nje pjevala neka stara duša - napisao je Rade na Facebooku.

Njegova kći Milica, kaže, završila je Glazbenu akademiju LIPA u Liverpoolu te snimila album sa svojim prijateljima, studentima.

- Znam, vjerojatno će njezine pjesme poletjeti u svijet i pronaći svoje slušaoce, ali ja se veselim toj privilegiji, da ih ona najprije pjeva meni i svojoj majci Lenki i svojim sestrama Nini, Vanji i Luciji. I svome bratu Danilu. I svojim nećacima Sergeju, Ivanu, Nastji, Pavlu i Kali... Kao da ih je i pisala samo za nas - zaključio je Šerbedžija.

