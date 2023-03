Kći Sofije Coppole objavila hit video: 'U kazni sam jer sam pokušala unajmiti helikopter...'

Romy Croquet Mars (16), kći glumice Sofije Coppole (51), objavila je urnebesan video na TikToku u kojemu pokušava napraviti pastu 'à la vodka', no razlog zbog kojega se odlučila snimiti ovaj video je ipak malo drugačiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Radite sa mnom pastu à la vodka jer sam u kazni. U kazni sam jer sam pokušala unajmiti helikopter od New Yorka do Marylanda s tatinom kreditnom karticom jer sam htjela večerati s prijateljem iz kampa - ispričala je Romy kao da je to sasvim najnormalnija stvar.

Uz to, 16-godišnjakinja je prokomentirala i druge stvari te se požalila svojim pratiteljima.

- Ne znam razliku između luka i češnjaka - rekla je svojim pratitelja te dodala kako ju je sramota zbog toga.

- Najveće pravilo mojih roditelja je da ne smijem imati nikakve javne profile na društvenim mrežama. Evo zašto. Ne žele da budem beba nepotizma, ali TikTok me neće učiniti slavnom, tako da nije ni važno - izjavila je Romy dok je već u sljedećem kadru pokazivala svojim pratiteljima luk te se pitala je li to luk ili češnjak.

Foto: twitter/screenshot

Također, Romy je na videu pokazala i dečka svoje dadilje koji je mazio psa.

- Ovo je Ari, dečko moje dadilje, moji roditelji nikad nisu kući tako da su oni moji zamjenski roditelji - izjavila je.

Foto: twitter/screenshot

Ova video snimka nastavila se širiti društvenim mrežama, iako je uklonjena s TikToka, a nagađa se da se njezinim roditeljima ta objava nije svidjela te je zbog toga obrisana. Međutim, svi ostali korisnici su oduševljeni ovim videom.

- Ovo je najbolje što se dogodilo na TikToku - glasio je jedan komentar.

- Zbog ovakvih situacija živim - našalili su se pratitelji.

Foto: twitter/screenshot

