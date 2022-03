Kći našeg legendarnog pjevača Tomislava Ivčića, Izabela Vrtar, prisjetila se oca koji je poginuo u prometnoj nesreći na današnji dan 1993. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Tata, dugih 29 godina bez tebe. Uz poruku ljubavi i mira koju si prenio svijetu u ime svih nas, a koja nažalost odjekuje i danas - napisala je emotivno Izabela uz fotografiju oca.

Većina pratitelja svoju je podršku izrazila emotikonima srca, a tek nekolicina njih i riječima.

- Sjećanja su vaše bogatstvo - napisala je jedna od pratiteljica, a svi su odreda izražavali suosjećanje i žaljenje što smo tog nesretnog dana ostali bez popularnog pjevača.

Tomislav Ivčić rođen je u Zadru 6. siječnja 1953. godine. Već u ranoj mladosti postao je jedan od najpoznatijih hrvatskih kantautora s bogatim glazbenim opusom. U Zagreb je stigao kao srednjoškolac, ovdje upoznao buduću suprugu Slavicu, s kojom se vjenčao 1979. Dobili su troje djece - Izabelu, Kristinu i Ivana.

Na početku Domovinskog rata skladao je pjesmu 'Stop the War in Croatia', koja je obišla čitav svijet. Uz to, ima preko 200 pjesama i tekstova te 23 snimljenih albuma koji su prodani u 2.5 milijuna primjeraka. Njegove najpoznatije pjesme su 'Otrov s tvojih usana', 'Kalelarga', 'Stop the war in Croatia' i 'Večeras je naša fešta'.

1993. godine poginuo je u prometnoj nesreći u Zagrebu. Tomislav je svojim Mercedesom pokušao izbjeći pješakinju koja je istrčala na kolnik. Prešao je u traku za suprotni smjer i frontalno se sudario s drugim automobilom. Pokopan je na zagrebačkom Mirogoju, a iza njega ostali su supruga Slavica i troje djece.