Kći Ume Thurman sunčala se u toplesu pa joj 'ispala' bradavica

Nakon pojavljivanja na filmskom festivalu, Maya se opustila sunčajući se u Veneciji. Paparazzi su je ulovili u ležernom izdanju s društvom. Dok je 'hvatala' boju, Maya je ležala u toplesu na plaži

<p>Model i glumica <strong>Maya Hawke </strong>(22), kći <strong>Ume Thurman </strong>(50) i <strong>Ethana Hawkea </strong>(49), gostovala je na ovogodišnjem 77. filmskom festivalu u Veneciji. Predstavila je novi film 'Mainstream' u kojemu ima jednu od glavnih uloga.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maya Hawke šetala polugola</strong></p><p>Nakon pojavljivanja na festivalu, Maya se opustila sunčajući se u Veneciji. Paparazzi su je ulovili u ležernom izdanju s društvom. Dok je 'hvatala' boju, Maya je ležala u toplesu na plaži. </p><p>Iako je grudi prekrila ručnikom, tijekom 'paparazzo lova' Maya je pokazala previše. Dok je ležala slučajno je pokazala bradavice. </p><p>Maya je u svijet glume ušla prije tri godine kad je dobila ulogu u hit mini-seriji 'Male žene'. Glumila je i u trećoj sezoni serije 'Stranger Things' te se pojavila u filmu 'Bilo jednom u Hollywoodu' redatelja <strong>Quentina Tarantina</strong>. </p><p>Tijekom školovanja imala je problema.</p><p>- Izbacili su me iz škole jer nisam mogla čitati dok sam bila dijete... Poslije sam išla u posebnu školu za djecu s poteškoćama u učenju. Trebalo mi je puno vremena da naučim čitati i još uvijek mi je teško... Sa svakom lošom ocjenom padala sam u nižu i nižu skupinu za čitanje. Druga djeca zbog toga su me zadirkivala, ali moji su me roditelji izvrsno poticali da budem kreativna - svojedobno je ispričala Hawke. </p>