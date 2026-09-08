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Kći Zdravka Čolića ugasila profil nakon lajkanja objava koje veličaju Mladića: 'Sram te bilo!'

Piše 24sata,
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Kći Zdravka Čolića ugasila profil nakon lajkanja objava koje veličaju Mladića: 'Sram te bilo!'
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Foto: Instagram/Una Čolić
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U središtu rasprave našla se nakon što je bosanskohercegovački influencer Mirza Mustafagić objavio snimke zaslona aktivnosti s njezina Instagram profila

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Snimke jučerašnjeg sprovoda Ratka Mladića u Beogradu obilaze svijet radi šokantnog veličanja ratnog zločinca kojeg su nazivali 'herojem' te na kojem su se skupili brojni srpski dužnosnici, u centru pažnje se našla Una Čolić, kći pjevača Zdravka Čolića, piše Klix.ba.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

U središtu rasprave našla se nakon što je bosanskohercegovački influencer Mirza Mustafagić objavio snimke zaslona aktivnosti s njezina Instagram profila. Prema onome što su objavili mediji, među sadržajima označenima sa "sviđa mi se" našla se i objava u kojoj gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković odaje počast Mladiću na njegovu sprovodu.

Nakon toga mu se Una osobno javila kako bi se opravdala, što je on također objavio na svojim Instagram pričama. Sudeći prema objavljenom, tvrdila je da svojim Instagram profilom ne upravlja sama te da sporni lajk nije ostavila ona.

Foto: Instagram

Krenula je rasprava:

- Ne znam što sam ti ja zgriješila da me kačiš na story, pritom to tko što lajka, ne vodim sama svoj Instagram. Nisam ja lajkala - navela je.

Dok se ona pravdala, Mustafagić joj je pisao: "Sram te bilo".

Foto: Instagram

Una ga je više puta zamolila da makne objave, rekavši da joj se trebao prvo javiti, on je njezin zahtjev odbio i rekao da svatko mora snositi odgovornost za aktivnosti na vlastitom profilu.

Nakon toga, deaktivirala je svoj Instagram profil.

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