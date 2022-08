Keanu Reeves je iznenadio mladence i došao na vjenčanje: 'Bio je jako ljubazan i slikao se'

Foto: BING GUAN/REUTERS

Glumac Keanu Reeves (57) dodatno je uljepšao vjenčanje britanskog para Nikki i James kada je pristao doći na njihovu svadbenu svečanost. POGLEDAJTE VIDEO: Reeves je odsjeo u istom hotelu u kojemu se održavalo vjenčanje, u Northamptonshireu. Mladoženja, James, ga je slučajno sreo u hotelskom baru i pozvao ga na slavlje. Keanu mu je na to odgovorio da će doći nešto kasnije, a mladenci nisu bili sigurni hoće li se zaista pojaviti. - Moj muž ga je vidio u baru i rekao mu da se upravo oženio te je pozvao Keanua da dođe k nama da nas pozdravi i popije piće s nama ako želi. Bio je vrlo ljubazan i rekao je da će kasnije. Nismo znali hoće li ili ne, ali super je što je moj muž razgovarao s njim - rekla je Nikki za Newsweek. Nakon sat vremena jedan od zaposlenika u hotelu je došao do Nikki i obavijestio ju je da ju čeka jedan 'poseban gost', Reeves. - Bila sam toliko uzbuđena i otišla sam ga pozdraviti i predstaviti se, ponudila sam mu piće, ali on je to odbio i rekao da je upravo imao dug let pa da neće dugo ostati, ali bio je tako ljubazan i prijateljski nastrojen i čestitao nam je na našem vjenčanju. Čak se i fotografirao s nama. Zatim je ostao neko vrijeme i podružio se i s ostalim gostima - ispričala je uzbuđena mladenka. - Vjenčanje je ionako bilo apsolutno savršeno i imali smo najčarobniji dan. Kada nas je došao Keanu Reeves pozdraviti, to je bilo nešto nevjerojatno. Nešto za pamćenje i početak mnogih zajedničkih avantura - zaključila je oduševljena Nikki. Vjenčanje Niki i Jamesa nije prvo na kojem se Keanu Reeves pojavio pukim slučajem. Prije 4 godine uljepšao je svadbeno slavlje Maura i Moraya, koji su se vjenčali u New Yorku.