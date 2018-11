Keba brani Severinu: 'Nemojte mi snajku dirati, ona je Bog'

Nakon što su Srpski mediji u javnost 'pustili' golišave fotografije na kojima se, navodno, nalazi pjevačica Severina (46), sada kako tvrdi Kurir, pjevačica i njen suprug Igor Kojić (31) se razvode.

No, u Severininu obranu stao je njen svekar Dragan Kojić Keba (58).

- Tko mi dira snajku... Nemoj da me tjeraš da sada budem žut! Neka špekuliraju što god hoće. Boli me uho što se priča! Navikao sam na to! Snajka je prezauzeta oko albuma, ja sam pokretna reklama za moju snajku. Čuo sam dobar dio pjesama, svaka čast, snajka je Bog - komentirao je Kojić u emisiji 'Premijer'.

Dodao je i da je u obitelji Kojić sve u najboljem redu te da se njegov sin i Severina sigurno neće rastati.

U emisiji je pričao i o svojim glazbenim uspjesima. Nije napomenuo kako bi volio snimiti duet sa svojom snahom već da pjesmu želi s kćerkom Natašom.

Da se međuosobno vole i poštuju, pjevačica je dokazala prije mjesec dana kada je Kojiću putem društvene mreže čestitala rođendan.

- Sveki moj, sretan ti rođendan, volin te do neba i nazad pa okolo, i livo i desno, a najviše volin tvoje srce. Želim ti sve najlipše na svitu i hvala ti što si mi ka otac, a Aleksandru dida kojeg obožava... A to mora da je magija, Kebo - napisala je pjevačica u opisu fotografije na kojoj pozira s ocem svog supruga.

