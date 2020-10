Keba o razvodu Sevke i Igora: 'Ne znam u kakvom su odnosu'

Odrasli su ljudi i valjda znaju, a i uvijek su znali što im je činiti. S druge strane, sve što rade, rade sebi, rekao je Keba, koji je bio vidno neraspoložen, pišu srpski mediji

<p><strong>Severina Kojić </strong>(48) već nekoliko mjeseci boravi u Hrvatskoj, dok je njezin suprug<strong> Igor Kojić </strong>(33) za to vrijeme u Beogradu. Šuška se kako se par razvodi, no oni se o tome nisu oglasili. Srpski <a href="https://www.alo.rs/vip/dragan-kojic-keba-progovorio-o-razvodu-sina-igora-od-severine/350092/vest" target="_blank">Alo </a>kaže kako susjedi obitelji Kojić već duže vrijeme nisu vidjeli Severinu na adresi na kojoj živi Igor. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Severinu i Igora 'zavadile' zaštitne maske</strong></p><p>Dok su novinari navedenih novina razgovarali sa susjedima, Igorov otac, pjevač <strong>Dragan Kojić Keba </strong>(60) izašao iz kuće kako bi odveo psa u šetnju. Imao je masku i rukavice.</p><p>Na pitanja razvodi li se njegov sin od Severine, Keba nije želio odgovoriti.</p><p>- Ne znam gdje su niti znam kakav je njihov odnos. Odrasli su ljudi i valjda znaju, a i uvijek su znali što im je činiti. S druge strane, sve što rade, rade sebi - rekao je Keba, koji je bio vidno neraspoložen, pišu srpski mediji.</p><p>Nije dao konkretan odgovor na pitanje je li došao kraj braku Igora i Severine.</p><p>- Ako mene pitate, ljubav se nikada ne treba objašnjavati niti se to može objasniti. Riječ nikada ne upotrebljavam kao oružje, ni za obranu ni za napad pa će tako biti i ovoga puta. Sve postoji u mom srcu i tu se samo može osjetiti ljubav. Što će biti, neka bude. Samo da su živi i zdravi i da im Bog podari svu blagodat i sreću u životu - kaže Keba. </p><p>Keba se osvrnuo i na zlobne komentare na račun njegove obitelji.</p><p>- Svima onima koji se na ružan način bave mojim životom poručio bih da očiste svoje dvorište jer je u mome uvijek sve bilo na mjestu. Poručio bih im da se pomole Bogu i traže oprost jer ne znaju što rade i pričaju. Ne bih sudio nikome niti to mogu jer je moja misija u životu da donosim radost svima oko sebe i da širim ljubav uvijek i na svakom mjestu - rekao je Keba za Kraj. </p>