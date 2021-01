Holivudska zvijezda Keira Knightley (35) u duhu #MeToo pokreta za podcast Chanel Connects govorila je o odnosima moći na filmskom setu te budućim suradnjama.

- Pred muškim redateljima na setu i za potrebe filma više se neću nikad razodjenuti i neću snimati scene seksa. Ne osjećam se više ugodno u takvom okruženju - zaključila je.

Knightley kaže kako o tome razmišlja već neko vrijeme te da osjeća kako je to ispravan potez. Seksualnost na filmu je važna, ali ona više ne želi snimati klasične, uštogljene i, kako kaže, glumcima uvijek neugodne scene 'akcije'.

- Dijelom je to i do moje taštine. Rodila sam dvoje djece i stvarno nemam potrebu da me nagu promatraju svi ti muški pogledi. Za potrebe filma i umjetnosti možda bih to i napravila, no taj film morala bi režirati žena - kazala je.