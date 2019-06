Keith Richards ima novi imidž, a Stonesi se vratili na turneju

Legendarni hit 'Paint It Black', jedan od najvećih u cijeloj karijeri neslomljivih Rolling Stonesa, jednako neuništivi Keith Richards (75) je modificirao u 'Paint It Brown' i na povratku benda turneji pokazao novi imidž. Sijeda kovrčava kosa s kojom smo ga navikli gledati netragom je nestala.

The Rolling Stones Početak su turneju 'No filter' morali malo pomaknuti zbog zdravstvenog stanja Micka Jaggera (75), kojem je liječnik preporučio mirovanje nakon medicinskog zahvata, no još jednom su pokazali da ih ništa ne može spriječiti u naumu da i dalje sviraju i žive život rock'n'roll zvijezda.

- Živio sam na svoj način, i ovdje sam danas jer sam se namučio da doznam tko sam. Ako ljudi žele biti kao Keith Richards, onda im je bolje da imaju iste fizičke predispozicije kao ja - izjavio je svojedobno Richards za glazbeni časopis Rolling Stone, a o njegovom nekadašnjem životu prepunom alkohola i teških droga uglavnom se sve dobro zna.

Veliki gitarist navodno je posljednjih godina drastično promijenio svoj način života pa se tek povremeno okrene kojoj čašici vina, a bliski prijatelji se šale kako je u sedamdesetima postao promotor zdravog načina života.