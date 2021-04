Jole pivač se uključija u kampanju, i to muški. Možda očekuje da će bit novi Mucalo - intendant kazališta. E moj Jole... Piva si mi sto puta, a šta ti je tribalo da se opredjeljuješ? Ne postoji više takvih frajera koji stavljaju takve pivače za intendanta!, na svojim službenim Facebook stranicama prozvao je Željko Kerum pjevača Joška Čaglja Jolu koji se uključio u kampanju HDZ-ova kandidata za gradonačelnika Splita, Vicu Mihanovića.

Jole i Vice su, naime, snimili dva videa kako se u plavom Renaultu 4 vozikaju po gradu pretresajući privatne stvari iz mladosti i života, a te snimke 'štrecnule' su Keruma, koji je također godinama blizak s Jolom.

Ubrzo nakon što se Kerum, kandidat HGS-a za gradonačelnika Splita, referirao na Jolino uplovljavanje u političke sfere, odgovorio mu je Vice Mihanović.

- Jole je moj prijatelj od djetinjstva. Nekima je očito pojam prijateljstva nepoznat i sve gledaju kroz funkcije i interese. Zato će nakon izbora otići u ropotarnicu povijesti - naveo je Mihanović. Dan poslije Kerum je ipak malo 'dignuo ručnu' objasnivši nam što ga je potaknulo da se javno obrati Joli.

- Nije se triba pridružit’ nikome. Nije on samo nastupa’ za mene, nastupa’ je i za druge. Reagirao sam tako, impulzivno, malo sam popio pa sam dobio hrabrost. A nisam se napio, malo sam se opustija, a meni je cila ova kampanja zaje***cija, ja se sa svima rugam. To je za mene sve sprdnja, ja znam tko sam ja i što sam napravio, velika je razlika između mene i njih. A Jole se nije triba’ nikome priklonit’. Ali ne zamjeram mu, nije on loš, dobar je on čovik - kaže nam Kerum koji je godinama blizak s Jolom, toliko da je u vrijeme lokalnih izbora 2009. uvažio Jolinu kritiku o manjku vrtića u Splitu.

Jole se tad Kerumu požalio kako 'njegova mala nema gdje u vrtić', pa je Kerum u rekordnom roku izgradio njih šest, a pri tome je, doduše, zaobišao obavezne javne natječaje, što ga je koštalo i prve afere na mjestu gradonačelnika.

- Ja sam rekao da ću srediti svima mjesto u vrtiću, ne samo njemu. Svako splitsko dite imat će mjesta u vrtiću - rekao je tad Kerum. I tako je i bilo, Jolina kći upisana je već na jesen.

- I moja se djevojčica nalazi na listi upisanih. Još ne znam točno kojem će vrtiću pripasti, ali ona, kao brojna splitska djeca, ne bi dobila svoje mjesto da nije bilo Keruma - hvalio ga je Jole. Zamolili smo Vicu Mihanovića za komentar, s obzirom na to da i ova priča oko žicanja mjesta u vrtiću spada pod sferu interesa o kojima piše u vlastitom odgovoru upućenom Kerumu.

- Sve što sam imao reći na tu temu napisao sam u svojoj objavi - rekao je.

Kerum nije znao za Malu Floramye

Za Kerumova mandata intendant HNK bio mu je prijatelj Mucalo. Na pitanje hoće li pomoći realizaciji operete Mala Floramye, Kerum je rekao: 'Pomoći ću, a što je maloj?'