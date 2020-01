Kesovija: 'Ako momci žele i ja ću odjenuti kostim kao i Let 3'

Tereza Kesovija (82) ostvarila je suradnju s riječkom grupom Let 3 na novoj verziji pjesme 'Sam u vodi' s kultnog albuma 'Two Dogs Fucking'. Glazbenica u 60 godina dugoj karijeri nije istupala iz svojih okvira, a za Jutarnji list otkrila je, da joj je ovo bio izazov.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ovo jednostavno nisam željela propustiti - objasnila je. Kesovija je frontmena je riječke grupe Zorana Prodanovića Prlju (55) upozorila i zamolila da je slobodno prekine ako nešto dobro ne napravi i da od nje zahtjeva ono što želi čuti.

- Imala sam tremu - priznala je i dodala da se trudila biti što bliže onome što grupa od nje očekuje. Pjesma traje gotovo deset minuta, a Tereza je izjavila da je s njezine strane simpatija prema grupi uvijek postojala.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Često sam se puta pitala: zašto baš takav repertoar, takav pristup, takvo viđenje? Međutim, kasnije sam došla do zaključka da oni to sve rade kao svoj protest svemu lošem što se događa u našem društvu. Meni je to automatski postalo prihvatljivo jer sam ionako neka vrsta buntovnika, iako to možda nježno dajem do znanja - kazala je. Pjesmu će Kesovija i Let 3 izvesti na Antivalentinovu u Boćarskom domu 15. veljače.

Glazbenica je objasnila kako ju je nakon snimanja demo snimke pjesme nazvao Damir Martinović Mrle (58) i rekao da kad je preslušavao snimku da je četiri puta zaplakao. Spot još nije snimljen, ali je u planu.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Iskreno, toga se pribojavam, što će li osmisliti. Ako oni žele da ja budem odjevena u harlekina, ja ću se tako i odjenuti - kaže. Mrle je otkrio kako se osjećao pored Tereze u studiju.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Ona je kao osoba, dama i umjetnica jedinstvena pojava. Malo je ljudi s takvom količinom energije. Moj bonton mi nalaže da ne spominjem njezinu dob, ali pored velike Tereze u studiju sam se osjećao kao pučkoškolac, doslovno su mi se gaće tresle. Ta žena je zemljotres. Sretan sam i ponosan što sam dobio priliku s takvom veličinom dijeliti mikrofon i pjesmu - rekao je Prodanović o divi i njihovoj moćnoj suradnji.

