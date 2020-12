Kada je u pitanju cijepljenje protiv korona virusa, mišljenja su podijeljena. Glazbene dive Josipa Lisac (70), Tereza Kesovija (82), Zdenka Kovačiček (76) i Gabi Novak (84) su za RTL Direkt izrazile svoj stav o toj temi.

- U ovom biološkom ratu gdje neprijatelja ne vidimo, shvatila sam da sam svoj najveći prijatelj. Treba upoznati svoje tijelo - kaže Josipa, a na pitanje bi li se cijepila prva odgovorila je: 'Bit će moj izbor, moja odluka i moja osobna odgovornost'.

Kesovija je rekla da se cijepila protiv gripe, a o cjepivu protiv korone će, kaže, razmišljati kad to netko isproba.

- Jer je meni to sve jako sumnjivo. Sve je to neki tip biološkog rata, ne može me nitko razuvjeriti da nije tako - smatra glazbenica te dodaje da se sigurno neće prva cijepiti.

Zdenka Kovačiček pak vjeruje u cjepivo protiv COVIDA-19.

- Ionako nećemo doći na red odmah pa ćemo vidjeti kako će to krenuti. I naravno, ja sam spremna - poručila je.

A evo što kaže bi li pristala da je pozovu da se prva cijepi.

- Pa ne, ja ne volim te neke pritiske, zašto bi sad trebali nama vjerovati, pa mi smo isto samo ljudi - objasnila je.

Ni Gabi Novak se ne bi cijepila među prvima.

- Neka prođe neko vrijeme - zaključila je.