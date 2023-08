Kevin Costner usred razvoda bio na koncertu pop zvijezde Taylor: 'Sad sam službeno Swiftie!'

Glumac Kevin Costner (68) zadnjih dana se nalazi u centru pozornosti zbog razvoda od Christine Baumgartner (49) nakon 19 godina braka. No, bez obzira na svu dramu on je u ponedjeljak s kćerkicom posjetio koncert pjevačice Taylor Swift.

U ponedjeljak u Los Angelesu s kćeri Grace Avery (13), Costner je uživao u koncertu pop zvijezde Taylor Swift. Oduševljen provedenom večeri u četvrtak se pohvalio s nekoliko videa.

- Moji su videozapisi mutni, ali sam se sjajno proveo sa svojom kćeri na koncertu Taylor Swift. Bio sam apsolutno oduševljen gledajući kako njezina umjetnost spaja toliko ljudi - rekao je glumac.

- Imao sam sjajan pogled na njezin bend i bilo mi je zabavno gledati ih - dodao je.

Foto: Suzan Moore/PRESS ASSOCIATION

Glumac je čak uhvaćen kako se smiješi dok je pjevačica izvodila svoju himnu za raskid 'We Are Never Ever Getting Back Together'.

- Nadahnjujuća noć. Službeno sam Swiftie! - zaključio je Costner.

Foto: Reuters/Pixsell

Podsjetimo, Kevinova uskoro bivša supruga podnijela je zahtjev za rastavu, prema pisanju The Post. Zajedno imaju troje djece: Caydena Wyatta (15), Hayesa Logana (14) i Grace Avery (12), a Christine je tražila zajedničko skrbništvo. No glumčev odvjetnički tim tvrdi kako od početka brakorazvodne drame Baumgartner traži ogroman iznos ne za djecu, već za sebe što izaziva velika neslaganja između njih dvoje.