Kevin Federline i sinovi brinu se zbog Britney: 'Nije tajna da se bori s mentalnim problemima'

Bivši suprug pjevačice Britney Spears (41), pjevač i bivši plesač Kevin Federline (45), nedavno je u intervjuu za DailyMail progovorio o tome kako njihovi sinovi, Sean (16) i Jayden (15), ne žele vidjeti svoju majku i da su njezine golišave fotke na Instagramu neugodne.

- Kevin je odlučio dati intervju jer su on i dečki uznemireni. Brinu se da svi potpuno ignoriraju činjenicu da se Britney bori s mentalnim problemima, što nije tajna - rekao je za PageSix izvor blizak s Federlineom.

S druge strane, izvor blizak pjevačici za kaže kako je potez njezina bivšega supruga 'patetičan i neoprostiv'.

Nakon intervjua, Kevin je na svom Instagramu objavio dva videoisječka od prije četiri godine u kojima Britney vodi raspravu sa svojim sinovima. Njezin odvjetnik je tada prekorio Federlinea zbog kršenja privatnosti pjevačice.

- Ne mogu sjediti prekriženih ruku i dopustiti da moji sinovi budu optuženi na ovaj način nakon onoga što su prošli. Koliko god nas to boli, odlučili smo kao obitelj objaviti ove snimke. Ovo čak nije ni najgore od toga. Laži moraju prestati. Nadam se da će naša djeca odrasti i biti bolja od ovoga - napisao je Kevin uz objavljene videe, koji su nekoliko sati kasnije uklonjeni.

- Objavljivanje videa nije bilo zato da bi se učinilo da ona izgleda zlobno, već više zbog podsjećanja ljudi da ona ima mentalnu bolest i da se Federline i sinovi brinu - izjavio je izvor blizak Federlineu.

U međuvremenu, jedan bivši dečko od Spears bijesan je na Federlineovo ponašanja. Kaže da on nije u poziciji da iznosi ovakve tvrdnje.

- Kevin je fin dečko, ali je luzer. Britney i meni bilo je jako teško. Ona im je davala sav novac koji su oni trošili, a ona je u međuvremenu bila pod skrbništvom i malim džeparcem... Kad djeca napune 18 godina, novac je gotov i Kevin je u k***u - ispričao je bivši dečko, koji je odbio biti imenovan.

Čak je nagađao Federline možda uzima novac od Britneyinog oca, Jamieja Spearsa, koji je bio djelomično odgovoran za skrbništvo pod kojim je Spears živjela 13 godina.

Jamiejev odvjetnik Alex Weingarten tu je optužbu odbacio i dodao da Jamie nije razgovarao s Kevinom i unucima gotovo tri godine i da to jednostavno nije istina.

Federline je za Daily Mail rekao da dječaci vole svoju majku unatoč tome što su 'oni ipak odlučili da je sad ne viđaju'. Također je izjavio kako mu je bilo teško objasniti svojim sinovima odluku njihove majke da na Instagramu javno objavljuje fotografije na kojima je gola.

- Gledaj, možda je to samo još jedan način na koji se pokušava izraziti, ali to ne umanjuje činjenicu što im to čini. Teško je. Ne mogu zamisliti kakav je osjećaj biti tinejdžer koji mora ići u srednju školu - rekao je.

- Britney Spears je briljantno talentirana, izuzetno vrijedna ikona, koju s pravom vole i poštuju milijuni diljem svijeta. Isto se, nažalost, ne može reći za gospodina Federlinea, koji je iz neobjašnjivih razloga odlučio dati besplatan intervju kojim je povrijedio majku njegove djece - rekao je Britneyin odvjetnik, Matthew Rosengart.

- Shvaćao on to ili ne, gospodin Federline nije samo povrijedio privatnost i dostojanstvo majke svoje djece, on je potkopao vlastitu djecu, čiju bi privatnost trebao štititi - dodao je odvjetnik koji je pomogao osloboditi Spears od njezina dugogodišnjega skrbništva.

