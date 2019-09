Kevin Hart bio je na operaciji leđa: Čeka ga fizikalna terapija

Glumac Kevin Hart (40) oporavlja se nakon automobilske nesreće u kojem je njegov automobil gotovo u potpunosti uništen, ali je suočen s tjednima fizikalne terapije, prenosi Daily Mail.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Njegova supruga Eniko Hart (35) potvrdila je kako je Kevin dobro i dodala da će sve biti u redu.

Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL

Kevin je nakon nesreće bio na operaciji leđa, koja se uspješno obavila. Nesreća se dogodila kada je Jared Black (28), zaručnik osobne trenerice njegove supruge, Rebecce Broxterman (31), koji su bili s njim u automobilu, izgubio kontrolu nad vozilom u nedjelju rano ujutro i sletio s ceste, prilikom čega je glumac zadobio teže ozljede leđa.

Policija je priopćila kako vozač nije bio pod utjecajem alkohola.

Kevin Hart se proslavio ulogama u filmskim komedijama 'Tajna služba' i 'Get Hard'. Trebao je voditi ovogodišnju dodjelu Oscara, ali je odustao nakon prosvjeda zbog njegovih starih homofobnih tvitova, koje je objavljivao između 2009. i 2011., i ispričao se LGBTQ zajednici za 'bezosjećajne riječi u prošlosti'.

Foto: Privatni albumI

Glumac iza sebe ima propali brak s glumicom Torrei Hart (41) s kojom ima 14-godišnju kćer Heaven i 11-godišnjeg sina Hendrixa. Par se 2010. godine nakon sedam godina braka odlučio rastati. Glavni razlog razvoda bila je Kevinovo laganje.

- Laganje mi je uništilo brak. Lažljivac sam, jednostavno jesam. Nije prevara uništila naš brak nego moje laži. Da sam bio iskren s bivšom suprugom, tko zna, možda bismo potrajali - izjavio je Hart tri godine poslije, a uskoro se oženio za sadašnju suprugu. Iako su brojni obožavatelji mislili kako će prestati s varanjem to se nije dogodilo. Prije dvije godine procurila je fotografija na kojoj Kevin odmara glavnu na ženskim grudima. Supruga Eniko tad je bila trudna s njihovom sinom Kenzom (1).

Foto: Privatni albumI

Nakon skandala, Kevin je objavio video u kojem je priznao nevjeru i ispričao se svojoj obitelji.

- Nadam se da mi supruga može ovo oprostiti i da će shvatiti kako se to više neće ponoviti. Nisam savršen i neću tvrditi da jesam. Napravio sam veliku pogrešku. Znam da ću povrijediti one koji su mi najbliži, one s kojima sam razgovarao i ispričao se, svoju suprugu i djecu. Znam da sam pogriješio, a za pogrešno ponašanje nema opravdanja - izjavio je.