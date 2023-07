Kevina Spaceyja mladi glumac optužio: 'Drogirao me, a onda iskoristio. Odvratan je i zao...'

U tijeku je četverotjedno suđenje glumcu Kevinu Spaceyju (64) za seksualno zlostavljanje. Mladi glumac ga je opisao kao 'okrutnog predatora' pred londonskim sudom i ispričao svoje traumatično iskustvo kada ga je dvostruki dobitnik Oscara, navodno, drogirao i zlostavljao, piše Guardian.

- Iskoristio me, vjerojatno drogirao, i zlostavljao - rekao je muškarac čije ime nije poznato javnosti te opisao Spaceyja kao 'okrutnog, odvratnog i vrijednog prijezira'.

Protiv Spaceyja je prethodno odbačeno 12 tužbi, uključujući onih za seksualni napad, protiv četvorice muškaraca, između 2001. i 2013.

Tijekom ispitivanja odvjetnika mladi glumac se rasplakao i rekao da mu je to iskustvo ostavilo velike traume i uništilo život. Rekao je da je ranije znao da Spacey voli mlađe, heteroseksualne muškarce, ali ne i da je predator.

- Nisam se htio zamjeriti nekome toliko moćnom, tako visokopozicioniranom u poslu u koji se pokušavate probiti. Društveni utjecaj koji je imao bio je ogroman. Kad bi on rekao da netko neće dobiti uloge, vjerojatno ih ne bi dobio - rekao je.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

Navodno je sve započelo kada se glumac 2008. javio Spaceyju za savjete o glumačkoj karijeri. Bio je oduševljen kada ga je Spacey pozvao da zajedno popiju piće. Ispričao je da je nakon toga došao kod njega, gdje su zajedno konzumirali marihuanu i pili pivu. U jednom je trenutku izgubio svijest, misli da ga je Spacey drogirao.

- Sjećam se da sam se četiri do pet sati kasnije probudio, dugme i patentni zatvarač su bili spušteni, a on je nada mnom izvodio oralni seks - ispričao je i dodao da je glumca odgurnuo sa sebe, nakon čega ga je on izbacio iz stana.

Spaceyjev odvjetnik Patrick Gibbs tvrdi da su optužbe izmišljene zbog potencijalnog financijskog dobitka.