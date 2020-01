Keys, Legend, Usher pjevat će na koncertu i čast Princu...

Više od desetak zvijezda nastupit će na koncertu u čast glazbene legende Princea dva dana nakon 62. dodjele nagrade Grammy, objavio je CNN. Koncert Let's Go Crazy: The Grammy salute to Prince (Poludimo: Grammyjev pozdrav Princeu) održat će se 28. siječnja u Los Angelesu.

Foto: PHIL McCARTEN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zvjezdani postav izvođača u čast Princea čine John Legend, Foo Fighters, Alicia Keys, Juanes, Coldplay's Chris Martin, Usher, and Earth, Wind & Fire i drugi glazbenici.

Pjevač hita "Purple Rain" osvojio je sedam Grammyja, a za nagradu je bio nominiran 38 puta, objavila je američka Akademija za diskografsku umjetnost i znanost.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Svojim subverzivnim stavom i zapovjednom prirodom kombinirao je glazbene žanrove i stvarao elektrizirajuću glazbu snažnog karaktera", priopćila je predsjednica Akademije Deborah Dugan.

- Prince nastavlja biti nadahnjujuća ikona umjetnicima i obožavateljima diljem svijeta - dodala je Dugan.

Prince (Roger Nelson) preminuo je 21. travnja 2016., nekoliko tjedana nakon što je najavio da će objaviti autobiografsku knjigu.

Foto: BT1/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

Njegova autobiografija "The Beautiful Ones", objavljena prošle godine, kombinira pjevačevu nedovršenu knjigu s originalnim fotografijama, zapisima iz bilježnice i tekstovima pjesama.

