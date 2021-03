Napustila je pornografiju, no tu nisu stala provokativna izdanje Libanonke Mije Khalife (28). Njezini pratitelji slažu se kako joj fotografije na društvenim mrežama nisu za one slabijeg srca.

Njezine posljednje fotografije koje je objavila nakon šetnje prirodom nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Zavodljivo je hodala u žutoj haljini ispod koje nije nosila donje rublje.

No možda to ne bi došlo toliko do izražaja da Mia nije smočila haljinu pa joj se ocrtavala bujna pozadina.

- Morala sam birati između glave ili donjega dijela haljine i prikladno sam odabrala - napisala je Khalifa u svojoj najnovijoj objavi te zahvalila fotografu i snimatelju koji ju je pretvorio u 'malu šumsku nimfu'.

Prije toga, pozirala je u istoj odjeći, ali ispred vodopada.

- Odlično izgledaš. Poput božice si - pisali su joj pratitelji u komentarima.

No Mia se nedavno našla na meti dežurnih kritičara. Otvorila je stranicu OnlyFans pa su joj pratitelji predbacili kako će odjednom prodavati gole fotografije, a napustila je pornografiju.

No Libanonka je imala spreman odgovor.

- Neće biti obnaženih fotografija. Samo umjetničke. Nosit ću odjeću - rekla je. Međutim, čini se kako se Mia ne drži obećanja, već izazovnim fotografijama i dalje privlači pažnju.