Khloe Dekolteshian sakrila guzu i u uskoj haljini istaknula grudi

Reality zvijezdu Khloe Kardashian (37) fotografi su u srijedu uhvatili nakon zabave u gradu Malibu u Kaliforniji, a njezina traper modna kombinacija privukla je poglede mnogih.

Khloe je na sebi nosila kratku traper haljinu uz koju je iskombinirala dugi kaput istog materijala.

Naime, najmlađa članica ženskog klana Kardashianki nedavno se u zapadnom dijelu Hollywooda prošetala u prozirnoj haljini i istaknula bujnu stražnjicu, no ovaj put odlučila se za duboki dekolte.

Iako su grudi u haljini izgledale kao da je pitanje trenutka kada će 'ispasti' van, Khloe se nije dala omesti. S prijateljicom se lagodno prošetala pokraj fotografa i ušetala u zatamnjeni automobil.

Reality zvijezda na očima je, kao i mnoge svjetske zvijezde, imala sunčane naočale i u noćnom izlasku.

Podsjetimo, Khloe Kardashian nije previše marila za izgled tijekom odrastanja no, zlobni komentari koji su se počeli pojavljivati nakon emitiranja reality showa 'Keeping Up With Kardashians' počeli su ju smetati. Mnogi obožavatelji serije Khloe su nazivali ružnim pačetom. Tijekom niza sezona emisije Kardashianka je uvelike promijenila izgled, no najveća transformacija dogodila se unazad dvije godine kada je svoje tijelo svakodnevnom tjelovježbom dovela do 'savršenstva'.

